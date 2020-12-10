سجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 95737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1170 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.
لبنان تسجل 1778 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 142187 والوفيات 1170 شخصًا
سجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 95737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1170 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.
سجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً.
لبنان تسجل 1778 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 142187 والوفيات 1170 شخصًا
سجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 95737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1170 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.