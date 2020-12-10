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لبنان تسجل 1778 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 142187 والوفيات 1170 شخصًا

سجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 95737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1170 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 1778 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
سبق

سجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 95737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1170 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
10:58 PM

لبنان تسجل 1778 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 142187 والوفيات 1170 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 95737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1170 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

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