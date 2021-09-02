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"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب

قالت إنه لا يجوز خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة

قالت النيابة العامة إن الإجراءات الجزائية تضفي ضمانات وكفالات حال استجواب المتهم بأن يتم ذلك في ضوء إرادة واعية ونزيهة، وأن يكون ما يُعزى إليه نتاج اختيار حر ومتكامل، مع ما يحظى به هذا الشأن من جهة التحقيق من رعاية ورقابة فائقة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: "يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده".

وتابعت: "لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب
سبق

قالت النيابة العامة إن الإجراءات الجزائية تضفي ضمانات وكفالات حال استجواب المتهم بأن يتم ذلك في ضوء إرادة واعية ونزيهة، وأن يكون ما يُعزى إليه نتاج اختيار حر ومتكامل، مع ما يحظى به هذا الشأن من جهة التحقيق من رعاية ورقابة فائقة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: "يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده".

وتابعت: "لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق".

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
09:46 PM

"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب

قالت إنه لا يجوز خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
3,546

قالت النيابة العامة إن الإجراءات الجزائية تضفي ضمانات وكفالات حال استجواب المتهم بأن يتم ذلك في ضوء إرادة واعية ونزيهة، وأن يكون ما يُعزى إليه نتاج اختيار حر ومتكامل، مع ما يحظى به هذا الشأن من جهة التحقيق من رعاية ورقابة فائقة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: "يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده".

وتابعت: "لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق".

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