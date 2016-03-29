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"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 29 مارس 2021، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388866 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377304 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6656 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4906 والحالات الحرجة 674 حالة.

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"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 29 مارس 2021، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388866 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377304 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6656 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4906 والحالات الحرجة 674 حالة.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
03:37 PM
اخر تعديل
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:43 PM

"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
9,056

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 29 مارس 2021، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388866 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377304 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6656 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4906 والحالات الحرجة 674 حالة.

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