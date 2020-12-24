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وفد جمعية "أيتام جدة" يزور نادي الاتحاد الرياضي

تفعيلًا للشراكة المجتمعية وتحديد آفاق للتعاون

زار وفد من جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة المدير التنفيذي للجمعية، د.م. محمد ناقر؛ مقر نادي الاتحاد الرياضي بمدينة جدة.

وكان في استقباله مستشار رئيس النادي المشرف على المسؤولية المجتمعية، أحمد صادق دياب.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أن هذه الزيارة تأتي تفعيلًا للشراكة المجتمعية المبرمة مؤخرًا بين الجهتين، وتسعى إلى تحديد آفاق للتعاون فيما يخدم أيتام جدة.

وأشار إلى أن مكانة نادي الاتحاد بعراقته وجمهوره في المملكة العربية السعودية وإنجازاته، ستنعكس إيجابًا على هذه الشراكة، وتتم ترجمتها إلى عدة مبادرات تهدف للمشاركة المجتمعية وإسعاد المستفيدين، وتزيد من رصيد هذا النادي في جانب خدمة المجتمع، كما هو حاله في تحقيق المنجزات الرياضية والبطولات.

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وفد جمعية "أيتام جدة" يزور نادي الاتحاد الرياضي
سبق

زار وفد من جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة المدير التنفيذي للجمعية، د.م. محمد ناقر؛ مقر نادي الاتحاد الرياضي بمدينة جدة.

وكان في استقباله مستشار رئيس النادي المشرف على المسؤولية المجتمعية، أحمد صادق دياب.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أن هذه الزيارة تأتي تفعيلًا للشراكة المجتمعية المبرمة مؤخرًا بين الجهتين، وتسعى إلى تحديد آفاق للتعاون فيما يخدم أيتام جدة.

وأشار إلى أن مكانة نادي الاتحاد بعراقته وجمهوره في المملكة العربية السعودية وإنجازاته، ستنعكس إيجابًا على هذه الشراكة، وتتم ترجمتها إلى عدة مبادرات تهدف للمشاركة المجتمعية وإسعاد المستفيدين، وتزيد من رصيد هذا النادي في جانب خدمة المجتمع، كما هو حاله في تحقيق المنجزات الرياضية والبطولات.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
06:15 PM

وفد جمعية "أيتام جدة" يزور نادي الاتحاد الرياضي

تفعيلًا للشراكة المجتمعية وتحديد آفاق للتعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار وفد من جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة المدير التنفيذي للجمعية، د.م. محمد ناقر؛ مقر نادي الاتحاد الرياضي بمدينة جدة.

وكان في استقباله مستشار رئيس النادي المشرف على المسؤولية المجتمعية، أحمد صادق دياب.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أن هذه الزيارة تأتي تفعيلًا للشراكة المجتمعية المبرمة مؤخرًا بين الجهتين، وتسعى إلى تحديد آفاق للتعاون فيما يخدم أيتام جدة.

وأشار إلى أن مكانة نادي الاتحاد بعراقته وجمهوره في المملكة العربية السعودية وإنجازاته، ستنعكس إيجابًا على هذه الشراكة، وتتم ترجمتها إلى عدة مبادرات تهدف للمشاركة المجتمعية وإسعاد المستفيدين، وتزيد من رصيد هذا النادي في جانب خدمة المجتمع، كما هو حاله في تحقيق المنجزات الرياضية والبطولات.

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