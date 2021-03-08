النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا

وزارة البيئة: وفق شروط عدة تتضمن الحصول على ترخيص

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا، بعد الإيقاف لمدة 13 عامًا.

وقالت الوزارة: شروط الاستيراد تتضمن تطبيق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية بالمملكة، الحصول على ترخيص تصدير مواشٍ حية صادرة من الحكومة الأسترالية، الحصول على سجل تجاري مضاف فيه نشاط الإتجار في الحيوانات الحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية وفقًا لآلية استيراد المواشي الحية المعتمدة في المملكة.
وأضافت: سيتم إصدار أذونات الاستيراد من أستراليا خلال الأيام القادمة إلكترونيًا عبر منصة "أنعام بلس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا، بعد الإيقاف لمدة 13 عامًا.

وقالت الوزارة: شروط الاستيراد تتضمن تطبيق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية بالمملكة، الحصول على ترخيص تصدير مواشٍ حية صادرة من الحكومة الأسترالية، الحصول على سجل تجاري مضاف فيه نشاط الإتجار في الحيوانات الحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية وفقًا لآلية استيراد المواشي الحية المعتمدة في المملكة.
وأضافت: سيتم إصدار أذونات الاستيراد من أستراليا خلال الأيام القادمة إلكترونيًا عبر منصة "أنعام بلس".

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:07 PM

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا

وزارة البيئة: وفق شروط عدة تتضمن الحصول على ترخيص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
16,160

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا، بعد الإيقاف لمدة 13 عامًا.

وقالت الوزارة: شروط الاستيراد تتضمن تطبيق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية بالمملكة، الحصول على ترخيص تصدير مواشٍ حية صادرة من الحكومة الأسترالية، الحصول على سجل تجاري مضاف فيه نشاط الإتجار في الحيوانات الحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية وفقًا لآلية استيراد المواشي الحية المعتمدة في المملكة.
وأضافت: سيتم إصدار أذونات الاستيراد من أستراليا خلال الأيام القادمة إلكترونيًا عبر منصة "أنعام بلس".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,838
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة