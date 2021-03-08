أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا، بعد الإيقاف لمدة 13 عامًا. وقالت الوزارة: شروط الاستيراد تتضمن تطبيق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية بالمملكة، الحصول على ترخيص تصدير مواشٍ حية صادرة من الحكومة الأسترالية، الحصول على سجل تجاري مضاف فيه نشاط الإتجار في الحيوانات الحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية وفقًا لآلية استيراد المواشي الحية المعتمدة في المملكة. وأضافت: سيتم إصدار أذونات الاستيراد من أستراليا خلال الأيام القادمة إلكترونيًا عبر منصة "أنعام بلس".

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-08 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا، بعد الإيقاف لمدة 13 عامًا.



وقالت الوزارة: شروط الاستيراد تتضمن تطبيق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية بالمملكة، الحصول على ترخيص تصدير مواشٍ حية صادرة من الحكومة الأسترالية، الحصول على سجل تجاري مضاف فيه نشاط الإتجار في الحيوانات الحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية وفقًا لآلية استيراد المواشي الحية المعتمدة في المملكة.

وأضافت: سيتم إصدار أذونات الاستيراد من أستراليا خلال الأيام القادمة إلكترونيًا عبر منصة "أنعام بلس".

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 04:07 PM

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا وزارة البيئة: وفق شروط عدة تتضمن الحصول على ترخيص





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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا، بعد الإيقاف لمدة 13 عامًا.



وقالت الوزارة: شروط الاستيراد تتضمن تطبيق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية بالمملكة، الحصول على ترخيص تصدير مواشٍ حية صادرة من الحكومة الأسترالية، الحصول على سجل تجاري مضاف فيه نشاط الإتجار في الحيوانات الحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية وفقًا لآلية استيراد المواشي الحية المعتمدة في المملكة.

وأضافت: سيتم إصدار أذونات الاستيراد من أستراليا خلال الأيام القادمة إلكترونيًا عبر منصة "أنعام بلس".