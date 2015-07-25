تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق

طالب جمعية البر والخدمات الاجتماعية بدعمها لإعادة مشروعها

تفاعل محافظ ينبع سعد السحيمي مع ما نشرته "سبق" عن حادثة اندلاع حريق داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع فجر اليوم الأحد يعود لامرأة سعودية تعول خمسة أطفال.

وقال محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي تفاعلاً مع الحادثة: "تم توجيه جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع بمساعدتها لإعادة مشروعها ".

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تفاصيل الحادثة تحت عنوان: "أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع"، جاء فيه أن حريقًا اندلع داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع، فجر اليوم الأحد، وتحديداً عند الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً، في ثاني يوم من افتتاح سيدة سعودية لمشروعها، وتمّت السيطرة على الحريق.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بلاغاً عن حريق في عربة طعام "فود ترك" بشرم ينبع، وتمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عنه أيّ إصابات بشرية، ولله الحمد.

وكانت "أم أصيل" صاحبة "الفود ترك" لتجهيز الوجبات السريعة والمشروبات الغازية قد صرّحت لـ"سبق" بقولها: إن الحريق نشب في العربة نتيجة تسرُّب الغاز، مؤكدة أن يوم الجمعة قبل الحريق بيوم تمّ افتتاح المشروع وهو مدخولي الوحيد.

وأضافت: "أنا شابة سعودية وأم لخمسة أطفال وهذا مصدر رزق لي"، مشيرة إلى أن الأموال التي كسبتها قبل الحريق أصبحت كالرماد، والحمد لله على كل حال.