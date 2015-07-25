النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق

طالب جمعية البر والخدمات الاجتماعية بدعمها لإعادة مشروعها

تفاعل محافظ ينبع سعد السحيمي مع ما نشرته "سبق" عن حادثة اندلاع حريق داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع فجر اليوم الأحد يعود لامرأة سعودية تعول خمسة أطفال.

وقال محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي تفاعلاً مع الحادثة: "تم توجيه جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع بمساعدتها لإعادة مشروعها ".

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تفاصيل الحادثة تحت عنوان: "أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع"، جاء فيه أن حريقًا اندلع داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع، فجر اليوم الأحد، وتحديداً عند الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً، في ثاني يوم من افتتاح سيدة سعودية لمشروعها، وتمّت السيطرة على الحريق.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بلاغاً عن حريق في عربة طعام "فود ترك" بشرم ينبع، وتمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عنه أيّ إصابات بشرية، ولله الحمد.

وكانت "أم أصيل" صاحبة "الفود ترك" لتجهيز الوجبات السريعة والمشروبات الغازية قد صرّحت لـ"سبق" بقولها: إن الحريق نشب في العربة نتيجة تسرُّب الغاز، مؤكدة أن يوم الجمعة قبل الحريق بيوم تمّ افتتاح المشروع وهو مدخولي الوحيد.

وأضافت: "أنا شابة سعودية وأم لخمسة أطفال وهذا مصدر رزق لي"، مشيرة إلى أن الأموال التي كسبتها قبل الحريق أصبحت كالرماد، والحمد لله على كل حال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق
سبق

تفاعل محافظ ينبع سعد السحيمي مع ما نشرته "سبق" عن حادثة اندلاع حريق داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع فجر اليوم الأحد يعود لامرأة سعودية تعول خمسة أطفال.

وقال محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي تفاعلاً مع الحادثة: "تم توجيه جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع بمساعدتها لإعادة مشروعها ".

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تفاصيل الحادثة تحت عنوان: "أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع"، جاء فيه أن حريقًا اندلع داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع، فجر اليوم الأحد، وتحديداً عند الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً، في ثاني يوم من افتتاح سيدة سعودية لمشروعها، وتمّت السيطرة على الحريق.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بلاغاً عن حريق في عربة طعام "فود ترك" بشرم ينبع، وتمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عنه أيّ إصابات بشرية، ولله الحمد.

وكانت "أم أصيل" صاحبة "الفود ترك" لتجهيز الوجبات السريعة والمشروبات الغازية قد صرّحت لـ"سبق" بقولها: إن الحريق نشب في العربة نتيجة تسرُّب الغاز، مؤكدة أن يوم الجمعة قبل الحريق بيوم تمّ افتتاح المشروع وهو مدخولي الوحيد.

وأضافت: "أنا شابة سعودية وأم لخمسة أطفال وهذا مصدر رزق لي"، مشيرة إلى أن الأموال التي كسبتها قبل الحريق أصبحت كالرماد، والحمد لله على كل حال.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
02:33 PM

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق

طالب جمعية البر والخدمات الاجتماعية بدعمها لإعادة مشروعها

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
3
934

تفاعل محافظ ينبع سعد السحيمي مع ما نشرته "سبق" عن حادثة اندلاع حريق داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع فجر اليوم الأحد يعود لامرأة سعودية تعول خمسة أطفال.

وقال محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي تفاعلاً مع الحادثة: "تم توجيه جمعية البر والخدمات الاجتماعية بينبع بمساعدتها لإعادة مشروعها ".

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تفاصيل الحادثة تحت عنوان: "أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع"، جاء فيه أن حريقًا اندلع داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع، فجر اليوم الأحد، وتحديداً عند الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً، في ثاني يوم من افتتاح سيدة سعودية لمشروعها، وتمّت السيطرة على الحريق.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بلاغاً عن حريق في عربة طعام "فود ترك" بشرم ينبع، وتمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عنه أيّ إصابات بشرية، ولله الحمد.

وكانت "أم أصيل" صاحبة "الفود ترك" لتجهيز الوجبات السريعة والمشروبات الغازية قد صرّحت لـ"سبق" بقولها: إن الحريق نشب في العربة نتيجة تسرُّب الغاز، مؤكدة أن يوم الجمعة قبل الحريق بيوم تمّ افتتاح المشروع وهو مدخولي الوحيد.

وأضافت: "أنا شابة سعودية وأم لخمسة أطفال وهذا مصدر رزق لي"، مشيرة إلى أن الأموال التي كسبتها قبل الحريق أصبحت كالرماد، والحمد لله على كل حال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,088
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,480
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,969

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة