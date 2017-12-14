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"الراجحي" يُصدر قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية

تعزيزًا لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيزًا لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة، ولرفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

كما يتضمّن القرار مستويين رئيسَين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية؛ هما (المحترف، والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلًا إرشاديًّا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحدّ الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين؛ حيث تمّت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار؛ ليكون مساعدًا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية؛ إذ يوضح الدليل النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، بالإضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة.

ويمكن للمنشآت وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، الاطلاع على تفاصيل القرار والدليل الإرشادي المرفق معه، من خلال زيارة الرابط التالي: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/76509.pdf .

وزير العمل والتنمية الاجتماعية توطين وظائف السلامة والصحة المهنية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يُصدر قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية
سبق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيزًا لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة، ولرفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

كما يتضمّن القرار مستويين رئيسَين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية؛ هما (المحترف، والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلًا إرشاديًّا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحدّ الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين؛ حيث تمّت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار؛ ليكون مساعدًا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية؛ إذ يوضح الدليل النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، بالإضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة.

ويمكن للمنشآت وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، الاطلاع على تفاصيل القرار والدليل الإرشادي المرفق معه، من خلال زيارة الرابط التالي: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/76509.pdf .

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
05:29 PM

"الراجحي" يُصدر قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية

تعزيزًا لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيزًا لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة، ولرفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

كما يتضمّن القرار مستويين رئيسَين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية؛ هما (المحترف، والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلًا إرشاديًّا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحدّ الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين؛ حيث تمّت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار؛ ليكون مساعدًا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية؛ إذ يوضح الدليل النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، بالإضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة.

ويمكن للمنشآت وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، الاطلاع على تفاصيل القرار والدليل الإرشادي المرفق معه، من خلال زيارة الرابط التالي: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files/76509.pdf .

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