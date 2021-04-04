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إندونيسيا.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 44 والحصيلة مرشحة للارتفاع

انهيارات أرضية في جزيرة فلوريس في شرق البلاد

‬أعلنت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية ارتفاع حصيلة المفقودين في انهيارات أرضية في جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا إلى 44 شخصاً، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

وصرّح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث راديتيا جاتي -وفقاً لوكالة فرانس برس- بأن هناك 44 وفاة وتسعة مصابين في جزيرة فلوريس الشرقية، مضيفاً أن الكثير ما زالوا تحت الوحول.

واجتاحت الوحول المنازل ودمّرت الجسور والطرق في أقصى شرق الجزيرة، حيث يواجه عمال الإغاثة صعوبات في الوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضررًا جراء الأمطار والأمواج العاتية.

وقال "جاتي": إن الحصيلة مرشحة للارتفاع؛ إذ لا تزال الوكالة تتلقى تقارير ميدانية.

وأضاف المتحدث: "ما زلنا في طور توثيق العدد الإجمالي للمصابين"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية الأسبوع المقبل.

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إندونيسيا.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 44 والحصيلة مرشحة للارتفاع
سبق

‬أعلنت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية ارتفاع حصيلة المفقودين في انهيارات أرضية في جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا إلى 44 شخصاً، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

وصرّح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث راديتيا جاتي -وفقاً لوكالة فرانس برس- بأن هناك 44 وفاة وتسعة مصابين في جزيرة فلوريس الشرقية، مضيفاً أن الكثير ما زالوا تحت الوحول.

واجتاحت الوحول المنازل ودمّرت الجسور والطرق في أقصى شرق الجزيرة، حيث يواجه عمال الإغاثة صعوبات في الوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضررًا جراء الأمطار والأمواج العاتية.

وقال "جاتي": إن الحصيلة مرشحة للارتفاع؛ إذ لا تزال الوكالة تتلقى تقارير ميدانية.

وأضاف المتحدث: "ما زلنا في طور توثيق العدد الإجمالي للمصابين"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية الأسبوع المقبل.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
05:26 PM

إندونيسيا.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 44 والحصيلة مرشحة للارتفاع

انهيارات أرضية في جزيرة فلوريس في شرق البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلنت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية ارتفاع حصيلة المفقودين في انهيارات أرضية في جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا إلى 44 شخصاً، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

وصرّح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث راديتيا جاتي -وفقاً لوكالة فرانس برس- بأن هناك 44 وفاة وتسعة مصابين في جزيرة فلوريس الشرقية، مضيفاً أن الكثير ما زالوا تحت الوحول.

واجتاحت الوحول المنازل ودمّرت الجسور والطرق في أقصى شرق الجزيرة، حيث يواجه عمال الإغاثة صعوبات في الوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضررًا جراء الأمطار والأمواج العاتية.

وقال "جاتي": إن الحصيلة مرشحة للارتفاع؛ إذ لا تزال الوكالة تتلقى تقارير ميدانية.

وأضاف المتحدث: "ما زلنا في طور توثيق العدد الإجمالي للمصابين"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية الأسبوع المقبل.

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