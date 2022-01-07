شاهد.. هبوط أرضي مفاجئ بالطائف يعلق مركبتين ونجاة قائديها

ثقب أفقي على عمق 7 أمتار أدى إلى كسر خط الصرف الصحي

نجا مواطنان من السقوط في حفرةٍ نشأت بعد هبوطٍ مفاجئ في أحد الطرق الرئيسة داخل الطائف، صباح اليوم الجمعة، فيما ظلت مركباتهما معلقتين في تلك الحفرة لبعض الوقت حتى تم رفعهما، وسط امتعاضٍ من قائديها وغضب من تلك الحادثة، في ظل وجود أعمال بالطريق لـ"شركة المياه الوطنية".

الموقع الذي شهد الحادثة هو امتداد طريق وادي وج باتجاه الوسام قبل الدوار الأول المؤدي لأشياب المياه، فيما كشفت معلومات لـ"سبق" أن الحادثة جاءت نتيجةً لوجود عمل ثقب أفقي على عمق 7م لخط الصرف الناقل بوادي وج، مما أدى إلى كسر خط الصرف الصحي، وتسبب في الهبوط، في حين تم إصلاح خط الصرف، وستتم الإعادة والسفلتة من قبل الجهة المختصة "شركة المياه الوطنية" والتي باشرت الحالة.