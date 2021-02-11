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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل سفير فرنسا

ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، في مكتبة اليوم بالرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء: وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإسترايتجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزير الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وكبير الموظفين التنفيذيين محمد بن فيصل بن معمر، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن جان كريستوف غيرتيه، ومساعد الملحق العقيد فرانكي لوميزو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل سفير فرنسا
سبق

استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، في مكتبة اليوم بالرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء: وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإسترايتجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزير الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وكبير الموظفين التنفيذيين محمد بن فيصل بن معمر، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن جان كريستوف غيرتيه، ومساعد الملحق العقيد فرانكي لوميزو.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
06:57 PM

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل سفير فرنسا

ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، في مكتبة اليوم بالرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء: وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإسترايتجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزير الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وكبير الموظفين التنفيذيين محمد بن فيصل بن معمر، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن جان كريستوف غيرتيه، ومساعد الملحق العقيد فرانكي لوميزو.

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