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شاهد.. أمانة جدة تحتفل باليوم الوطني بمسابقات وعروض وفنون شعبية

شهدت حضوراً وتفاعلاً واسعاً

شهدت الفعاليات التي أطلقتها أمانة محافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة حضوراً وتفاعلًا مع المسابقات والعروض الرياضية والفنون الشعبية والتشكيلية في أجواء من الفرح والسرور؛ حيث هيأت الأمانة المرافق العامة للاحتفاء بيوم الوطن.

وتضمنت الفعاليات بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي، ومسرح الأمانة العديد من عروض الفنون الشعبية، والمسابقات الترفيهية للأطفال، فيما شهد ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقًا لهوية اليوم الوطني، وذلك من خلال فنانين تشكيليين.


ومن ضمن البرامج التي أعدتها الأمانة مباراة استعراضية بمعلب "الفاير بول" على شارع الأمير سلطان بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة إلى فعلية الدراجات الهوائية بمشاركة 50 دراجًا ودراجة من فريق الشجاعة للدراجات، والتي انطلقت من (شارع الأمانة – الكورنيش الأوسط – شارع فلسطين – شارع الأندلس – العودة إلى شارع الأمانة).

كما تضمنت الفعاليات إطلاق مبادرتين للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك في ممشى اليمامة - حديقة النخيل – شارع الأمير نايف – ممشى الأمير فيصل بن فهد والتي نفذت بالتعاون مع جمعية البر وشركة لش التجارية.

وشاركت جمعية عيون جدة بالتعاون مع الأمانة في 6 فعاليات متنوعة شملت (معرض صور جداوية – بطولة عيون جدة للألعاب المتعددة – تلوين شعار اليوم الوطني – جدارية اليوم الوطني91، مسابقة اليوم الوطني 91 الإلكترونية - أهازيج الرقصات الشعبية).

وزينت الأمانة معظم الطرق والشوارع والميادين بالأعلام، إلى جانب عروض الإضاءة، وأعمال الـ 3D Mapping، إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة بمناسبة اليوم الوطني 91.

كما حرصت أمانة جدة على مشاركة منسوبيها الفرحة، حيث خصصت ثلاث فعاليات لمنسوبيها احتفاءً بيوم الوطن، وذلك من خلال توفير لوحة للتوقيع بعبارة حب الوطن، بجانب توزيع الهدايا التذكارية وإضاءة بهو الأمانة باللون الأخضر وشعار اليوم الوطني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. أمانة جدة تحتفل باليوم الوطني بمسابقات وعروض وفنون شعبية
سبق

شهدت الفعاليات التي أطلقتها أمانة محافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة حضوراً وتفاعلًا مع المسابقات والعروض الرياضية والفنون الشعبية والتشكيلية في أجواء من الفرح والسرور؛ حيث هيأت الأمانة المرافق العامة للاحتفاء بيوم الوطن.

وتضمنت الفعاليات بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي، ومسرح الأمانة العديد من عروض الفنون الشعبية، والمسابقات الترفيهية للأطفال، فيما شهد ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقًا لهوية اليوم الوطني، وذلك من خلال فنانين تشكيليين.


ومن ضمن البرامج التي أعدتها الأمانة مباراة استعراضية بمعلب "الفاير بول" على شارع الأمير سلطان بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة إلى فعلية الدراجات الهوائية بمشاركة 50 دراجًا ودراجة من فريق الشجاعة للدراجات، والتي انطلقت من (شارع الأمانة – الكورنيش الأوسط – شارع فلسطين – شارع الأندلس – العودة إلى شارع الأمانة).

كما تضمنت الفعاليات إطلاق مبادرتين للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك في ممشى اليمامة - حديقة النخيل – شارع الأمير نايف – ممشى الأمير فيصل بن فهد والتي نفذت بالتعاون مع جمعية البر وشركة لش التجارية.

وشاركت جمعية عيون جدة بالتعاون مع الأمانة في 6 فعاليات متنوعة شملت (معرض صور جداوية – بطولة عيون جدة للألعاب المتعددة – تلوين شعار اليوم الوطني – جدارية اليوم الوطني91، مسابقة اليوم الوطني 91 الإلكترونية - أهازيج الرقصات الشعبية).

وزينت الأمانة معظم الطرق والشوارع والميادين بالأعلام، إلى جانب عروض الإضاءة، وأعمال الـ 3D Mapping، إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة بمناسبة اليوم الوطني 91.

كما حرصت أمانة جدة على مشاركة منسوبيها الفرحة، حيث خصصت ثلاث فعاليات لمنسوبيها احتفاءً بيوم الوطن، وذلك من خلال توفير لوحة للتوقيع بعبارة حب الوطن، بجانب توزيع الهدايا التذكارية وإضاءة بهو الأمانة باللون الأخضر وشعار اليوم الوطني.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
06:46 PM

شاهد.. أمانة جدة تحتفل باليوم الوطني بمسابقات وعروض وفنون شعبية

شهدت حضوراً وتفاعلاً واسعاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهدت الفعاليات التي أطلقتها أمانة محافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة حضوراً وتفاعلًا مع المسابقات والعروض الرياضية والفنون الشعبية والتشكيلية في أجواء من الفرح والسرور؛ حيث هيأت الأمانة المرافق العامة للاحتفاء بيوم الوطن.

وتضمنت الفعاليات بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي، ومسرح الأمانة العديد من عروض الفنون الشعبية، والمسابقات الترفيهية للأطفال، فيما شهد ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقًا لهوية اليوم الوطني، وذلك من خلال فنانين تشكيليين.


ومن ضمن البرامج التي أعدتها الأمانة مباراة استعراضية بمعلب "الفاير بول" على شارع الأمير سلطان بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة إلى فعلية الدراجات الهوائية بمشاركة 50 دراجًا ودراجة من فريق الشجاعة للدراجات، والتي انطلقت من (شارع الأمانة – الكورنيش الأوسط – شارع فلسطين – شارع الأندلس – العودة إلى شارع الأمانة).

كما تضمنت الفعاليات إطلاق مبادرتين للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك في ممشى اليمامة - حديقة النخيل – شارع الأمير نايف – ممشى الأمير فيصل بن فهد والتي نفذت بالتعاون مع جمعية البر وشركة لش التجارية.

وشاركت جمعية عيون جدة بالتعاون مع الأمانة في 6 فعاليات متنوعة شملت (معرض صور جداوية – بطولة عيون جدة للألعاب المتعددة – تلوين شعار اليوم الوطني – جدارية اليوم الوطني91، مسابقة اليوم الوطني 91 الإلكترونية - أهازيج الرقصات الشعبية).

وزينت الأمانة معظم الطرق والشوارع والميادين بالأعلام، إلى جانب عروض الإضاءة، وأعمال الـ 3D Mapping، إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة بمناسبة اليوم الوطني 91.

كما حرصت أمانة جدة على مشاركة منسوبيها الفرحة، حيث خصصت ثلاث فعاليات لمنسوبيها احتفاءً بيوم الوطن، وذلك من خلال توفير لوحة للتوقيع بعبارة حب الوطن، بجانب توزيع الهدايا التذكارية وإضاءة بهو الأمانة باللون الأخضر وشعار اليوم الوطني.

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