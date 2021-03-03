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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9310 نقاط

بتداولات بلغت 14 مليار ريال لأكثر من 531 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 531 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: متطورة ومجموعة فتيحي، وأنابيب السعودية وجاكو، وجازادكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واليمامة للحديد، وعذيب للاتصالات، ودور، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.85%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، وإعمار، وتكوين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والجوف، وعذيب للاتصالات، وعسير، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 286.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم تقاسمتها 779 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9310 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 531 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: متطورة ومجموعة فتيحي، وأنابيب السعودية وجاكو، وجازادكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واليمامة للحديد، وعذيب للاتصالات، ودور، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.85%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، وإعمار، وتكوين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والجوف، وعذيب للاتصالات، وعسير، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 286.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم تقاسمتها 779 صفقة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:13 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9310 نقاط

بتداولات بلغت 14 مليار ريال لأكثر من 531 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 531 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: متطورة ومجموعة فتيحي، وأنابيب السعودية وجاكو، وجازادكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واليمامة للحديد، وعذيب للاتصالات، ودور، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.85%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، وإعمار، وتكوين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والجوف، وعذيب للاتصالات، وعسير، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 286.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم تقاسمتها 779 صفقة.

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