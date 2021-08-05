حصل الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن آل فرحة الشهري على الترقية الاستثنائية للمرتبة العاشرة في تلفزيون الدمام.
يشار إلى أن "آل فرحة" من الكوادر الإعلامية المؤهلة، وقد شغل العديد من المسؤوليات والمهام في تلفزيون الدمام.
"آل فرحة" للمرتبة الـ10 في تلفزيون الدمام
حصل الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن آل فرحة الشهري على الترقية الاستثنائية للمرتبة العاشرة في تلفزيون الدمام.
يشار إلى أن "آل فرحة" من الكوادر الإعلامية المؤهلة، وقد شغل العديد من المسؤوليات والمهام في تلفزيون الدمام.
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"آل فرحة" للمرتبة الـ10 في تلفزيون الدمامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-05
حصل الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن آل فرحة الشهري على الترقية الاستثنائية للمرتبة العاشرة في تلفزيون الدمام.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:23 PM
"آل فرحة" للمرتبة الـ10 في تلفزيون الدمام
حصل الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن آل فرحة الشهري على الترقية الاستثنائية للمرتبة العاشرة في تلفزيون الدمام.
يشار إلى أن "آل فرحة" من الكوادر الإعلامية المؤهلة، وقد شغل العديد من المسؤوليات والمهام في تلفزيون الدمام.
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