"آل فرحة" للمرتبة الـ10 في تلفزيون الدمام

حصل الزميل الإعلامي علي عبدالرحمن آل فرحة الشهري على الترقية الاستثنائية للمرتبة العاشرة في تلفزيون الدمام.



يشار إلى أن "آل فرحة" من الكوادر الإعلامية المؤهلة، وقد شغل العديد من المسؤوليات والمهام في تلفزيون الدمام.