النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا.. قتيلان و7 جرحى في إطلاق نار ودهس في "نورث كارولينا"

الشرطة: حادث صدم أعقب إطلاق النار أصاب 5 أشخاص في الولاية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قتيلين و7 جرحى سقطوا في إطلاق نار وعملية دهس في ولاية نورث كارولينا.

وأضافت الشرطة، أن حادث صدم أعقب إطلاق النار أصاب 5 أشخاص في الولاية.

وقالت شرطة المدينة في البداية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، في وقت مبكر يوم الإثنين، إن شخصًا واحدًا قتل في مكان الحادث، بينما أصيب عدد آخر بجروح من جراء إطلاق نار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

لكن نائب قائد شرطة المدينة، جوني جينينجز، قال للصحفيين إنه تم التأكد من مقتل شخصين.

وأضاف جينينجز، أيضًا أن 5 أشخاص آخرين صدمتهم مركبات بعد إطلاق النار.

وأشار جينينجز، إلى أن هناك أدلة على وجود عدة أشخاص أطلقوا الرصاص، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة قد احتجزت أي شخص.

يُشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت الشرطة، أمس الأحد، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الواقعة شمال الولايات المتحدة الأميركية مقتل رجل وإصابة 11 شخصًا بجروح لا تهدد حياتهم في إطلاق نار.

ونصحت حينها في تغريدة على حسابها على تويتر المواطنين بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول إطلاق النار.

يُشار إلى أن المنطقة المذكورة عبارة عن حي تجاري يقع بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون، حيث يوجد عديد من الحانات والمطاعم.

الشرطة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا.. قتيلان و7 جرحى في إطلاق نار ودهس في "نورث كارولينا"
سبق

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قتيلين و7 جرحى سقطوا في إطلاق نار وعملية دهس في ولاية نورث كارولينا.

وأضافت الشرطة، أن حادث صدم أعقب إطلاق النار أصاب 5 أشخاص في الولاية.

وقالت شرطة المدينة في البداية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، في وقت مبكر يوم الإثنين، إن شخصًا واحدًا قتل في مكان الحادث، بينما أصيب عدد آخر بجروح من جراء إطلاق نار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

لكن نائب قائد شرطة المدينة، جوني جينينجز، قال للصحفيين إنه تم التأكد من مقتل شخصين.

وأضاف جينينجز، أيضًا أن 5 أشخاص آخرين صدمتهم مركبات بعد إطلاق النار.

وأشار جينينجز، إلى أن هناك أدلة على وجود عدة أشخاص أطلقوا الرصاص، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة قد احتجزت أي شخص.

يُشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت الشرطة، أمس الأحد، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الواقعة شمال الولايات المتحدة الأميركية مقتل رجل وإصابة 11 شخصًا بجروح لا تهدد حياتهم في إطلاق نار.

ونصحت حينها في تغريدة على حسابها على تويتر المواطنين بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول إطلاق النار.

يُشار إلى أن المنطقة المذكورة عبارة عن حي تجاري يقع بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون، حيث يوجد عديد من الحانات والمطاعم.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:21 PM

أمريكا.. قتيلان و7 جرحى في إطلاق نار ودهس في "نورث كارولينا"

الشرطة: حادث صدم أعقب إطلاق النار أصاب 5 أشخاص في الولاية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
527

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قتيلين و7 جرحى سقطوا في إطلاق نار وعملية دهس في ولاية نورث كارولينا.

وأضافت الشرطة، أن حادث صدم أعقب إطلاق النار أصاب 5 أشخاص في الولاية.

وقالت شرطة المدينة في البداية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، في وقت مبكر يوم الإثنين، إن شخصًا واحدًا قتل في مكان الحادث، بينما أصيب عدد آخر بجروح من جراء إطلاق نار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

لكن نائب قائد شرطة المدينة، جوني جينينجز، قال للصحفيين إنه تم التأكد من مقتل شخصين.

وأضاف جينينجز، أيضًا أن 5 أشخاص آخرين صدمتهم مركبات بعد إطلاق النار.

وأشار جينينجز، إلى أن هناك أدلة على وجود عدة أشخاص أطلقوا الرصاص، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة قد احتجزت أي شخص.

يُشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت الشرطة، أمس الأحد، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الواقعة شمال الولايات المتحدة الأميركية مقتل رجل وإصابة 11 شخصًا بجروح لا تهدد حياتهم في إطلاق نار.

ونصحت حينها في تغريدة على حسابها على تويتر المواطنين بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول إطلاق النار.

يُشار إلى أن المنطقة المذكورة عبارة عن حي تجاري يقع بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون، حيث يوجد عديد من الحانات والمطاعم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,162
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,052
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,447

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة