وقال مركز "911": إن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مشددًا على ضرورة توخي الحيطة والحذر.

أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية "911" بأن أجزاء من طريقي "الطائف- الرياض" و"رنية- الخرمة"، تتعرض في الوقت الحالي إلى موجة غبار كثيفة.

تحذيرات من موجة غبار على طريقي "الطائف- الرياض" و"رنية- الخرمة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-19 أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية "911" بأن أجزاء من طريقي "الطائف- الرياض" و"رنية- الخرمة"، تتعرض في الوقت الحالي إلى موجة غبار كثيفة. وقال مركز "911": إن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مشددًا على ضرورة توخي الحيطة والحذر.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 03:33 PM

تحذيرات من موجة غبار على طريقي "الطائف- الرياض" و"رنية- الخرمة" "911" يدعو إلى توخي الحيطة تزامنًا مع حالة شبه انعدام في الرؤية الأفقية





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أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية "911" بأن أجزاء من طريقي "الطائف- الرياض" و"رنية- الخرمة"، تتعرض في الوقت الحالي إلى موجة غبار كثيفة.

وقال مركز "911": إن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مشددًا على ضرورة توخي الحيطة والحذر.