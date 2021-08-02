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تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر

تشهد رياحاً مصحوبة بالأتربة والغبار ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية

نبّه الحساب الرسمي للقوات الخاصّة لأمن الطرق، على "تويتر"، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران، موضحاً أنها تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاضٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وقال: لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

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تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر
سبق

نبّه الحساب الرسمي للقوات الخاصّة لأمن الطرق، على "تويتر"، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران، موضحاً أنها تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاضٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وقال: لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
11:31 AM

تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران: نأمل الحيطة والحذر

تشهد رياحاً مصحوبة بالأتربة والغبار ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبّه الحساب الرسمي للقوات الخاصّة لأمن الطرق، على "تويتر"، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة نجران، موضحاً أنها تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاضٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وقال: لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

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