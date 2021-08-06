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"الرائد" يتعاقد مع البرازيلي إدواردو هنريكي قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي

دون الكشف عن تفاصيل الصفقة

أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، اليوم الجمعة، تعاقده مع البرازيلي إدواردو هنريكي، لاعب وسط فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فهد المطوع ينهي صفقة البرازيلي (إدواردو هنريكي) قادمًا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي لنادي الرائد".

ولعب متوسط الميدان البرازيلي في الموسم الماضي لصالح كروتوني الإيطالي عبر (السيريا أ) 2020-2021.

ويعد "هنريكي" اللاعب الأجنبي الثالث الذي تعاقدت معه إدارة الرائد لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لموسم 2021-2022، وذلك بعد البرازيلي الآخر رينيه سانتوس، والغاني كريستيان أتسو.

وسبق للاعب صاحب الـ26 ربيعًا أن مثّل أندية أتلتيكو باراناينسي، وإنترناسيونال البرازيلي، وكورتوني الإيطالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرائد" يتعاقد مع البرازيلي إدواردو هنريكي قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي
سبق

أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، اليوم الجمعة، تعاقده مع البرازيلي إدواردو هنريكي، لاعب وسط فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فهد المطوع ينهي صفقة البرازيلي (إدواردو هنريكي) قادمًا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي لنادي الرائد".

ولعب متوسط الميدان البرازيلي في الموسم الماضي لصالح كروتوني الإيطالي عبر (السيريا أ) 2020-2021.

ويعد "هنريكي" اللاعب الأجنبي الثالث الذي تعاقدت معه إدارة الرائد لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لموسم 2021-2022، وذلك بعد البرازيلي الآخر رينيه سانتوس، والغاني كريستيان أتسو.

وسبق للاعب صاحب الـ26 ربيعًا أن مثّل أندية أتلتيكو باراناينسي، وإنترناسيونال البرازيلي، وكورتوني الإيطالي.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
08:44 PM

"الرائد" يتعاقد مع البرازيلي إدواردو هنريكي قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي

دون الكشف عن تفاصيل الصفقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، اليوم الجمعة، تعاقده مع البرازيلي إدواردو هنريكي، لاعب وسط فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فهد المطوع ينهي صفقة البرازيلي (إدواردو هنريكي) قادمًا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي لنادي الرائد".

ولعب متوسط الميدان البرازيلي في الموسم الماضي لصالح كروتوني الإيطالي عبر (السيريا أ) 2020-2021.

ويعد "هنريكي" اللاعب الأجنبي الثالث الذي تعاقدت معه إدارة الرائد لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لموسم 2021-2022، وذلك بعد البرازيلي الآخر رينيه سانتوس، والغاني كريستيان أتسو.

وسبق للاعب صاحب الـ26 ربيعًا أن مثّل أندية أتلتيكو باراناينسي، وإنترناسيونال البرازيلي، وكورتوني الإيطالي.

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