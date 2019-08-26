النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. حريق مركبة يُغلق طريق "الهدا- الكر"

الجهات المعنية تعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، إغلاق مؤقت لطريق "الهدا الكر" بمحافظة الطائف؛ بسبب حريق مركبة.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا - الكر بمحافظة الطائف؛ بسبب اندلاع حريق في إحدى المركبات، وأنه تم مباشرة الحريق من الجهات المعنية وجار العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. حريق مركبة يُغلق طريق "الهدا- الكر"
سبق

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، إغلاق مؤقت لطريق "الهدا الكر" بمحافظة الطائف؛ بسبب حريق مركبة.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا - الكر بمحافظة الطائف؛ بسبب اندلاع حريق في إحدى المركبات، وأنه تم مباشرة الحريق من الجهات المعنية وجار العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
09:32 PM

الطائف.. حريق مركبة يُغلق طريق "الهدا- الكر"

الجهات المعنية تعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
2
13,235

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، إغلاق مؤقت لطريق "الهدا الكر" بمحافظة الطائف؛ بسبب حريق مركبة.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا - الكر بمحافظة الطائف؛ بسبب اندلاع حريق في إحدى المركبات، وأنه تم مباشرة الحريق من الجهات المعنية وجار العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,449
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,136
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,097
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,365

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة