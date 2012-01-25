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الصندوق العقاري": توقيع أكثر من 150 اتفاقية شراكة لتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم

بهدف تعزيز الحلول التمويلية والسكنية وتلبية طلبات المستحقين للدعم السكني

وقّع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 150 اتفاقية شراكة وتعاون مع القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى نهاية 2020م، وتأتي هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز الحلول التمويلية والسكنية، وتلبية طلبات المستحقين للدعم السكني في أكثر من 4700 مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة، بما يحقق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70% بحلول 2030م.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي: إن الصندوق العقاري كرس جهوده لبناء شراكة فعالة مع مختلف القطاعات من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات التمويل، بما يخدم تنفيذ استراتيجيته الهادفة لابتكار الحلول التمويلية والسكنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات التي تزيد على 150 اتفاقية شراكة؛ ما هي إلا ثمرة تلك الجهود خلال الثلاثة أعوام الماضية من إعلان التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية العام الماضي.

وأضاف، أن الهدف من اتفاقيات الشراكة، هو تسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن الملائم؛ مبينًا أن من نتائج التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص أنها أثمرت عن تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم من بداية انطلاقة البرنامج وحتى نهاية 2020.

وأوضح "بن ماضي"، أن تعزيز العمل المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية أسهم في تنفيذ الحلول المبتكرة من الصندوق واستفادة المستحقين للدعم السكني من "القرض المدعوم"، وأدى إلى ارتفاع حصة الصندوق من التمويل المدعوم من 7% عام 2017م إلى 94% نهاية 2020م؛ مشيدًا بدور مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ودعمه المستمر للصندوق؛ ليحقق أهدافه ويساهم بدور كبير في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية نفذ برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، كما أتاح أكثر من 40 خدمة إلكترونية والمستشار العقاري لتسهيل إجراءات استفادة المواطنين من "القرض المدعوم" بكل يسر وسهولة.

صندوق التنمية العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصندوق العقاري": توقيع أكثر من 150 اتفاقية شراكة لتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم
سبق

وقّع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 150 اتفاقية شراكة وتعاون مع القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى نهاية 2020م، وتأتي هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز الحلول التمويلية والسكنية، وتلبية طلبات المستحقين للدعم السكني في أكثر من 4700 مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة، بما يحقق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70% بحلول 2030م.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي: إن الصندوق العقاري كرس جهوده لبناء شراكة فعالة مع مختلف القطاعات من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات التمويل، بما يخدم تنفيذ استراتيجيته الهادفة لابتكار الحلول التمويلية والسكنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات التي تزيد على 150 اتفاقية شراكة؛ ما هي إلا ثمرة تلك الجهود خلال الثلاثة أعوام الماضية من إعلان التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية العام الماضي.

وأضاف، أن الهدف من اتفاقيات الشراكة، هو تسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن الملائم؛ مبينًا أن من نتائج التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص أنها أثمرت عن تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم من بداية انطلاقة البرنامج وحتى نهاية 2020.

وأوضح "بن ماضي"، أن تعزيز العمل المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية أسهم في تنفيذ الحلول المبتكرة من الصندوق واستفادة المستحقين للدعم السكني من "القرض المدعوم"، وأدى إلى ارتفاع حصة الصندوق من التمويل المدعوم من 7% عام 2017م إلى 94% نهاية 2020م؛ مشيدًا بدور مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ودعمه المستمر للصندوق؛ ليحقق أهدافه ويساهم بدور كبير في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية نفذ برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، كما أتاح أكثر من 40 خدمة إلكترونية والمستشار العقاري لتسهيل إجراءات استفادة المواطنين من "القرض المدعوم" بكل يسر وسهولة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
10:39 AM

الصندوق العقاري": توقيع أكثر من 150 اتفاقية شراكة لتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم

بهدف تعزيز الحلول التمويلية والسكنية وتلبية طلبات المستحقين للدعم السكني

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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وقّع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 150 اتفاقية شراكة وتعاون مع القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى نهاية 2020م، وتأتي هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز الحلول التمويلية والسكنية، وتلبية طلبات المستحقين للدعم السكني في أكثر من 4700 مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة، بما يحقق أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70% بحلول 2030م.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي: إن الصندوق العقاري كرس جهوده لبناء شراكة فعالة مع مختلف القطاعات من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات التمويل، بما يخدم تنفيذ استراتيجيته الهادفة لابتكار الحلول التمويلية والسكنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات التي تزيد على 150 اتفاقية شراكة؛ ما هي إلا ثمرة تلك الجهود خلال الثلاثة أعوام الماضية من إعلان التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية العام الماضي.

وأضاف، أن الهدف من اتفاقيات الشراكة، هو تسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن الملائم؛ مبينًا أن من نتائج التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص أنها أثمرت عن تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم من بداية انطلاقة البرنامج وحتى نهاية 2020.

وأوضح "بن ماضي"، أن تعزيز العمل المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية أسهم في تنفيذ الحلول المبتكرة من الصندوق واستفادة المستحقين للدعم السكني من "القرض المدعوم"، وأدى إلى ارتفاع حصة الصندوق من التمويل المدعوم من 7% عام 2017م إلى 94% نهاية 2020م؛ مشيدًا بدور مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ودعمه المستمر للصندوق؛ ليحقق أهدافه ويساهم بدور كبير في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية نفذ برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، كما أتاح أكثر من 40 خدمة إلكترونية والمستشار العقاري لتسهيل إجراءات استفادة المواطنين من "القرض المدعوم" بكل يسر وسهولة.

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