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"الوطني للأرصاد": حالة أمطار رعدية على محافظة العيص

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": حالة أمطار رعدية على محافظة العيص
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
10:04 AM

"الوطني للأرصاد": حالة أمطار رعدية على محافظة العيص

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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