السودان .. مقتل متظاهر يرفع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 62

أُصيب بقنبلة غاز في رقبته

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في السودان إلى 62، منذ انقلاب 25 أكتوبر، بعد مقتل متظاهر اليوم (الأحد).

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، عبر حسابها على "فيسبوك" بأن قوات الأمن في السودان قتلت متظاهرًا خلال مشاركته في مظاهرات اليوم إثر إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في العنق.

وأضافت اللجنة أن القتيل شاب عشريني يبلغ من العمر 26 عامًا.

وخرجت مظاهرات في عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل لتفريق محتجين اقتربوا من القصر الرئاسي.