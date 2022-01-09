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السودان .. مقتل متظاهر يرفع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 62

أُصيب بقنبلة غاز في رقبته

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في السودان إلى 62، منذ انقلاب 25 أكتوبر، بعد مقتل متظاهر اليوم (الأحد).

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، عبر حسابها على "فيسبوك" بأن قوات الأمن في السودان قتلت متظاهرًا خلال مشاركته في مظاهرات اليوم إثر إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في العنق.

وأضافت اللجنة أن القتيل شاب عشريني يبلغ من العمر 26 عامًا.

وخرجت مظاهرات في عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل لتفريق محتجين اقتربوا من القصر الرئاسي.

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السودان .. مقتل متظاهر يرفع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 62
سبق

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في السودان إلى 62، منذ انقلاب 25 أكتوبر، بعد مقتل متظاهر اليوم (الأحد).

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، عبر حسابها على "فيسبوك" بأن قوات الأمن في السودان قتلت متظاهرًا خلال مشاركته في مظاهرات اليوم إثر إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في العنق.

وأضافت اللجنة أن القتيل شاب عشريني يبلغ من العمر 26 عامًا.

وخرجت مظاهرات في عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل لتفريق محتجين اقتربوا من القصر الرئاسي.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:24 PM

السودان .. مقتل متظاهر يرفع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 62

أُصيب بقنبلة غاز في رقبته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في السودان إلى 62، منذ انقلاب 25 أكتوبر، بعد مقتل متظاهر اليوم (الأحد).

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، عبر حسابها على "فيسبوك" بأن قوات الأمن في السودان قتلت متظاهرًا خلال مشاركته في مظاهرات اليوم إثر إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في العنق.

وأضافت اللجنة أن القتيل شاب عشريني يبلغ من العمر 26 عامًا.

وخرجت مظاهرات في عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل لتفريق محتجين اقتربوا من القصر الرئاسي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,362
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,336
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,632

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