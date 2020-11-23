بالفيديو.. انتشار كثيف لأسراب الجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف

تشهد مراكز شمالي محافظة النماص هجوماً كثيفاً لأسراب من الجراد.
ووثق المواطن خالد مبارك، مقطع فيديو، اليوم، لأسراب كثيفة للجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف، في مراكز السرح، بني عمرو، شمال محافظة النماص.
تشهد مراكز شمالي محافظة النماص هجوماً كثيفاً لأسراب من الجراد.
ووثق المواطن خالد مبارك، مقطع فيديو، اليوم، لأسراب كثيفة للجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف، في مراكز السرح، بني عمرو، شمال محافظة النماص.
تشهد مراكز شمالي محافظة النماص هجوماً كثيفاً لأسراب من الجراد.
ووثق المواطن خالد مبارك، مقطع فيديو، اليوم، لأسراب كثيفة للجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف، في مراكز السرح، بني عمرو، شمال محافظة النماص.
تشهد مراكز شمالي محافظة النماص هجوماً كثيفاً لأسراب من الجراد.
ووثق المواطن خالد مبارك، مقطع فيديو، اليوم، لأسراب كثيفة للجراد على الطريق الدولي أبها- الطائف، في مراكز السرح، بني عمرو، شمال محافظة النماص.