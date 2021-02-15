النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "المغامسي" يقترح تقديم الاختبارات للطلاب بعد صلاة الفجر وللجامعيين في المساء

دعا لتعاون الوزارات المعنية في تحديد الموعد

اقترح إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، تقديم الاختبارات في رمضان للطلاب في مراحل التعليم العام لتكون بعد صلاة الفجر مباشرة، مشيرًا إلى أن ساعة واحدة ما بين صلاة الفجر إلى بدء الاختبارات تكفي للتنقل.

كما اقترح "المغامسي" أن تكون اختبارات التعليم الجامعي في المساء، لكون الطالب في هذه المرحلة يستطيع الوصول للجامعة بنفسه.

وفي التفاصيل وضع "المغامسي"، حلولاً لمساعدة الطلاب أثناء امتحاناتهم في شهر رمضان حتى لا يكلفوا ما لا يطيقون ولا يحدث إشكال لديهم، وذلك خلال حديثه لبرنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" الذي يُعرض كل يوم سبت على قناة "mbc".

ودعا في هذا الصدد إلى تعاون الجهات المعنية كوزارات التعليم والخدمة المدنية والشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في اختيار وقت الامتحان، وعدد ركعات التراويح وتقديم وقت صلاة العشاء، وعدم الاستمرار على فارق الساعتين المعمول بها من سنوات.

وقال "المغامسي": "لو قدمنا العشاء سندع فرصة لليل، الذي يصبح قصيرًا في الصيف، وذلك بجعل الفارق ساعة ونصف كما هو معهود الآن وليس ساعتين، وكذلك مطالبة أئمة المساجد بالتخفيف ولا يُلزم الناس بالختمة ويقتصرون على 11 ركعة.

المدينة المنورة صالح المغامسي تقديم الاختبارات في رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "المغامسي" يقترح تقديم الاختبارات للطلاب بعد صلاة الفجر وللجامعيين في المساء
سبق

اقترح إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، تقديم الاختبارات في رمضان للطلاب في مراحل التعليم العام لتكون بعد صلاة الفجر مباشرة، مشيرًا إلى أن ساعة واحدة ما بين صلاة الفجر إلى بدء الاختبارات تكفي للتنقل.

كما اقترح "المغامسي" أن تكون اختبارات التعليم الجامعي في المساء، لكون الطالب في هذه المرحلة يستطيع الوصول للجامعة بنفسه.

وفي التفاصيل وضع "المغامسي"، حلولاً لمساعدة الطلاب أثناء امتحاناتهم في شهر رمضان حتى لا يكلفوا ما لا يطيقون ولا يحدث إشكال لديهم، وذلك خلال حديثه لبرنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" الذي يُعرض كل يوم سبت على قناة "mbc".

ودعا في هذا الصدد إلى تعاون الجهات المعنية كوزارات التعليم والخدمة المدنية والشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في اختيار وقت الامتحان، وعدد ركعات التراويح وتقديم وقت صلاة العشاء، وعدم الاستمرار على فارق الساعتين المعمول بها من سنوات.

وقال "المغامسي": "لو قدمنا العشاء سندع فرصة لليل، الذي يصبح قصيرًا في الصيف، وذلك بجعل الفارق ساعة ونصف كما هو معهود الآن وليس ساعتين، وكذلك مطالبة أئمة المساجد بالتخفيف ولا يُلزم الناس بالختمة ويقتصرون على 11 ركعة.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
07:28 PM

بالفيديو.. "المغامسي" يقترح تقديم الاختبارات للطلاب بعد صلاة الفجر وللجامعيين في المساء

دعا لتعاون الوزارات المعنية في تحديد الموعد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
4,168

اقترح إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، تقديم الاختبارات في رمضان للطلاب في مراحل التعليم العام لتكون بعد صلاة الفجر مباشرة، مشيرًا إلى أن ساعة واحدة ما بين صلاة الفجر إلى بدء الاختبارات تكفي للتنقل.

كما اقترح "المغامسي" أن تكون اختبارات التعليم الجامعي في المساء، لكون الطالب في هذه المرحلة يستطيع الوصول للجامعة بنفسه.

وفي التفاصيل وضع "المغامسي"، حلولاً لمساعدة الطلاب أثناء امتحاناتهم في شهر رمضان حتى لا يكلفوا ما لا يطيقون ولا يحدث إشكال لديهم، وذلك خلال حديثه لبرنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" الذي يُعرض كل يوم سبت على قناة "mbc".

ودعا في هذا الصدد إلى تعاون الجهات المعنية كوزارات التعليم والخدمة المدنية والشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في اختيار وقت الامتحان، وعدد ركعات التراويح وتقديم وقت صلاة العشاء، وعدم الاستمرار على فارق الساعتين المعمول بها من سنوات.

وقال "المغامسي": "لو قدمنا العشاء سندع فرصة لليل، الذي يصبح قصيرًا في الصيف، وذلك بجعل الفارق ساعة ونصف كما هو معهود الآن وليس ساعتين، وكذلك مطالبة أئمة المساجد بالتخفيف ولا يُلزم الناس بالختمة ويقتصرون على 11 ركعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,594
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,280
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,699

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة