بالفيديو.. "المغامسي" يقترح تقديم الاختبارات للطلاب بعد صلاة الفجر وللجامعيين في المساء

دعا لتعاون الوزارات المعنية في تحديد الموعد

اقترح إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، تقديم الاختبارات في رمضان للطلاب في مراحل التعليم العام لتكون بعد صلاة الفجر مباشرة، مشيرًا إلى أن ساعة واحدة ما بين صلاة الفجر إلى بدء الاختبارات تكفي للتنقل.

كما اقترح "المغامسي" أن تكون اختبارات التعليم الجامعي في المساء، لكون الطالب في هذه المرحلة يستطيع الوصول للجامعة بنفسه.

وفي التفاصيل وضع "المغامسي"، حلولاً لمساعدة الطلاب أثناء امتحاناتهم في شهر رمضان حتى لا يكلفوا ما لا يطيقون ولا يحدث إشكال لديهم، وذلك خلال حديثه لبرنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" الذي يُعرض كل يوم سبت على قناة "mbc".

ودعا في هذا الصدد إلى تعاون الجهات المعنية كوزارات التعليم والخدمة المدنية والشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في اختيار وقت الامتحان، وعدد ركعات التراويح وتقديم وقت صلاة العشاء، وعدم الاستمرار على فارق الساعتين المعمول بها من سنوات.

وقال "المغامسي": "لو قدمنا العشاء سندع فرصة لليل، الذي يصبح قصيرًا في الصيف، وذلك بجعل الفارق ساعة ونصف كما هو معهود الآن وليس ساعتين، وكذلك مطالبة أئمة المساجد بالتخفيف ولا يُلزم الناس بالختمة ويقتصرون على 11 ركعة.