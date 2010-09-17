القنفذة.. جراحة ناجحة تنقذ حياة مقيم من إصابة بالغة

بعد تعرضه لحادث مروري

تمكّن فريق طبي بمستشفى نمرة العام التابع لصحة القنفذة من إنقاذ حياة مقيم في نهاية عقده الرابع تعرض لحادث مروري تسبب له في إصابات بالغة في الرأس.



وقال إبراهيم المتحمي المتحدث الرسمي لصحة القنفذة: "حضر المقيم للطوارئ نتيجة حادث مروري تسبب له في إصابات بالغة، وتم التعامل طبياً مع حالته من قبل الفريق الطبي، وقدم له جميع الخدمات الطبية الملائمة لحالته، وتم التدخل الجراحي بإعادة الأجزاء المتضررة، ومازال المريض منوم بالمستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".