الطائف.. "اليامي" يدشن عيادات "التغذية العلاجية" بمركز صحي السر‎

لخدمة مرضى السكر والقلب وأمراض الغدة والكلى والضغط والكولسترول

دشن مدير مجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف الأخصائي أول مبارك اليامي، عيادة "التغذية العلاجية" بمركز صحي السر.

وأوضح اليامي أن وحدة التغذية العلاجية ستوفر برامج غذائية صحية لكافة مراجعي المركز من مرضى السكر والقلب وأمراض الغدة والكلى والضغط والكولسترول، أو ممن يعانون زيادة الوزن والسمنة، وكذلك من يعانون من النحافة، كما يتم تقديم برنامج الحمية أثناء فترة الحمل والرضاعة، وإضافة إلى ذلك تقوم العيادة بتقديم الاستشارات للمرضى وتزويدهم بالنشرات الإرشادية الغذائية، والإحالة لعيادات السمنة والتغذية بالمستشفيات، ويعمل في هذه العيادات فريق مؤهل من أخصائي التغذية من الرجال و النساء.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة المستشفى على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات المرضى والمراجعين من خلال العمل على توفير جميع العيادات الطبية المطلوبة وتوفير سبل الراحة لجميع المراجعين.