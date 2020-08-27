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السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية

السديري: التمويل يدعم خطط الشركة التوسعية في أتمتة أعمالها وتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمات المشتركين

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر مرفق خدمات كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الأربعاء الموافق 26-08-2020م اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي)، مع سبعة بنوك محلية كبرى.

التمويل الموقع متوسط الأجل، يمتد لسبع سنوات، وتم بدون ضمانات من البنك الأهلي التجاري، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني.

وعلق فهد السديري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء "إن السعودية للكهرباء مرفق وطني يقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حالياً 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، وتعمل الشركة باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين".

وأوضح السديري: "إن هذا التمويل جاء كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، وكما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة ويتوقع أن ينعكس إيجابياً على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدينا".

وختاماً أعرب السديري عن سعادته بالرغبة الكبيرة من جميع البنوك المحلية الكبرى للعمل مع الشركة والإقفال الناجح لهذا التمويل. وأن ذلك يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء والتي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دور حيوي وضروري في دعم وتطور اقتصادها بكافة قطاعاته".

السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية
سبق

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر مرفق خدمات كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الأربعاء الموافق 26-08-2020م اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي)، مع سبعة بنوك محلية كبرى.

التمويل الموقع متوسط الأجل، يمتد لسبع سنوات، وتم بدون ضمانات من البنك الأهلي التجاري، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني.

وعلق فهد السديري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء "إن السعودية للكهرباء مرفق وطني يقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حالياً 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، وتعمل الشركة باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين".

وأوضح السديري: "إن هذا التمويل جاء كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، وكما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة ويتوقع أن ينعكس إيجابياً على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدينا".

وختاماً أعرب السديري عن سعادته بالرغبة الكبيرة من جميع البنوك المحلية الكبرى للعمل مع الشركة والإقفال الناجح لهذا التمويل. وأن ذلك يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء والتي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دور حيوي وضروري في دعم وتطور اقتصادها بكافة قطاعاته".

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:26 PM

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية

السديري: التمويل يدعم خطط الشركة التوسعية في أتمتة أعمالها وتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمات المشتركين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر مرفق خدمات كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الأربعاء الموافق 26-08-2020م اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي)، مع سبعة بنوك محلية كبرى.

التمويل الموقع متوسط الأجل، يمتد لسبع سنوات، وتم بدون ضمانات من البنك الأهلي التجاري، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني.

وعلق فهد السديري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء "إن السعودية للكهرباء مرفق وطني يقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حالياً 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، وتعمل الشركة باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين".

وأوضح السديري: "إن هذا التمويل جاء كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، وكما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة ويتوقع أن ينعكس إيجابياً على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدينا".

وختاماً أعرب السديري عن سعادته بالرغبة الكبيرة من جميع البنوك المحلية الكبرى للعمل مع الشركة والإقفال الناجح لهذا التمويل. وأن ذلك يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء والتي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دور حيوي وضروري في دعم وتطور اقتصادها بكافة قطاعاته".

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