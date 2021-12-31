دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل. وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أن مناطق "الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل" ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويتوقع أيضًا بمشيئة الله سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك. وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

"الدفاع المدني" يحذر: استمرار هطول أمطار رعدية على مناطق بالمملكة.. وثلوج على تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-31 دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.



وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أن مناطق "الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل" ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويتوقع أيضًا بمشيئة الله سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.



وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 01:13 AM

"الدفاع المدني" يحذر: استمرار هطول أمطار رعدية على مناطق بالمملكة.. وثلوج على تبوك دعا إلى توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول





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دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.



وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أن مناطق "الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل" ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويتوقع أيضًا بمشيئة الله سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.



وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.