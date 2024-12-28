رئيس "اتحاد الفروسية" يُتوجُ الفائزين في بطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية مساء أمس الفائزين في منافسات اليوم الختامي لبطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة التي انطلقت يوم الخميس الماضي بإشراف مركز الملك عبدالعزيز بديراب، وتنظيم مربط العرب، وبمشاركة أكثر من 321 جوادًا بمحافظة ضرما غرب الرياض.

وشهدت البطولة التي استمرت أربعة أيام منافسات قوية بين نخبة الجياد العربية الأصيلة في جميع فئاتها وسط ترقب ومتابعة من محبي ومتابعي الخيل العربية لهذه البطولة في كل عام.

وشارك في تتويج الفائزين مالك مربط العرب، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي بن محمد العلي، وعدد من ملاك المرابط والمسؤولين.

ففي منافسات المهرات البطلات أعمار سنة فاز بالميدالية الذهبية المهرة (آر كي موضي) للمالك حمد بن محمد الراجحي- مربط الراجحي، تاركة المركز الثاني والفضية للمهرة (آر كي مرجانة) لراشد بن خالد راشد، فيما اكتفت باللقب البرونزي المهرة (دبليو جي) لسالم بن مسفر المالكي .

وانتزعت المهرة (آملي عذبة) لخالد بن حسين القحطاني- مربط سلايل - الميدالية الذهبية في مسابقة مهرات لعمر سنتين وثلاث سنوات، فيما حصلت المهرة (دلع عذبة) لسمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز - مربط عذبة - على الميدالية الفضية، ونالت البرونز المهرة ( طيبة البارق) لفلاح بن سويد بن فراج السعيدي.

وفي فئة الأفراس، توشحت بالذهب الفرس (ع ج نوارة) لعبدالله بن أحمد السويلم، ونالت الفضية الفرس ( بترا دبليو دبليو) لهادي بن عبدالله العبود - مربط الهادي- ، وذهبت البرونزية للفرس (إباء عذبة) لسمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز - مربط عذبة- .

وأحرز المهر (زين المعود) لعبدالله العامري - - مربط العالمي - ذهبية الأمهار لعمر سنة، وحصل على اللقب الفضي المهر (زايد آل زايد) لسعيد بن سعيد بن زايد آل عايض، فيما كانت البرونزية من نصيب المهر (باذخ عذبة) لأحمد بن عبدالرحيم بن صالح الشريف.

وحصد المهر ( شامخ آ) لفيصل بن سعد بن عبدالله السابر- مربط السابرية - الميدالية الذهبية للأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، وذهبت الفضية للمهر(البا ثيفون) لعبدالرحمن بن حمد عبدالله المغلوث - مربط العطا - ، والبرونزية للمهر ( كنز اف دي ) لإبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الفدا - مربط الفدا- .

واختتمت المنافسات بمسابقة الفحول، حيث نال الفحل (فهد التنهاة) للمالك عبدالله بن فهد الحقباني- مربط الحقباني - الميدالية الذهبية، والفضية من نصيب الفحل (مرجان الزبير) للمالك سلطان بن ماجد الحقباني - مربط روضة الخرج - ، وحصل على اللقب البرونزي الفحل ( سيار إن إم ) لنبيل مريزيق الصبحي - مربط نسايم .-

يُذكر أن بطولة العرب لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية، تأتي ضمن فعاليات مهرجان"عِراب" بتنظيم وقت الأبطال للترفيه.

وكان المهرجان الترفيهي قد انطلق يوم الخميس الماضي بمربط العرب، ويعد مهرجانًا متكاملاً يجمع الترفيه والثقافة والتجارب الفريدة، والفعاليّات المختلفة التي تضفي على الحدث طابعًا مميزًا لجميع أفراد العائلة، حيث يتوقع أن يشهد حضورًا يوميًا يتراوح بين 3 آلاف إلى 7 آلاف زائر من داخل المملكة وخارجها طوال الشهرين القادمين.