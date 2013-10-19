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في "ديربي القارة" الهلال يُنهي الحلم.. النصر يغرق في "الموج الأزرق" ويودِّع آسيا

ينتظر الفائز من أولسان وبوهانغ.. بهدفَيْ "ماريغا" و"سالم "

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ، وذلك على حساب شقيقه النصر 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف أحرزه موسى ماريغا عند الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة وصلته من الثنائي محمد البريك و"قوميز " .

قبل ختام الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+45 خرج لاعب النصر علي لاجامي بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب الهلال "ماريغا " .

ومع مطلع الشوط الثاني زج مدرب الهلال باللاعب ياسر الشهراني بدلاً من المصاب " ماريغا".

وعند الدقيقة 50 أعاد "تاليسكا " فريقه النصر للواجهة من جديد ، بعد أن عدل النتيجة برأسية رائعة وصلته من ركلة زاوية مرت من بين يدي حارس الهلال عبدالله المعيوف .

وكرس لاعب الهلال "الدولي" سالم الدوسري حضوره ونجوميته بهدف رائع من رأس الصندوق النصراوي عند الدقيقة 71 بكرة ساقطة في مرمى الحارس وليد عبدالله .

وعند الدقيقة 79 تعاطفت العارضة النصراوية مع تسديدة لاعب الهلال ناصر الدوسري .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في "ديربي القارة" الهلال يُنهي الحلم.. النصر يغرق في "الموج الأزرق" ويودِّع آسيا
سبق

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ، وذلك على حساب شقيقه النصر 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف أحرزه موسى ماريغا عند الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة وصلته من الثنائي محمد البريك و"قوميز " .

قبل ختام الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+45 خرج لاعب النصر علي لاجامي بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب الهلال "ماريغا " .

ومع مطلع الشوط الثاني زج مدرب الهلال باللاعب ياسر الشهراني بدلاً من المصاب " ماريغا".

وعند الدقيقة 50 أعاد "تاليسكا " فريقه النصر للواجهة من جديد ، بعد أن عدل النتيجة برأسية رائعة وصلته من ركلة زاوية مرت من بين يدي حارس الهلال عبدالله المعيوف .

وكرس لاعب الهلال "الدولي" سالم الدوسري حضوره ونجوميته بهدف رائع من رأس الصندوق النصراوي عند الدقيقة 71 بكرة ساقطة في مرمى الحارس وليد عبدالله .

وعند الدقيقة 79 تعاطفت العارضة النصراوية مع تسديدة لاعب الهلال ناصر الدوسري .

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
11:05 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
11:25 PM

في "ديربي القارة" الهلال يُنهي الحلم.. النصر يغرق في "الموج الأزرق" ويودِّع آسيا

ينتظر الفائز من أولسان وبوهانغ.. بهدفَيْ "ماريغا" و"سالم "

A A A
أحمد سرور - الرياض
37
3,657

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ، وذلك على حساب شقيقه النصر 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف أحرزه موسى ماريغا عند الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة وصلته من الثنائي محمد البريك و"قوميز " .

قبل ختام الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+45 خرج لاعب النصر علي لاجامي بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب الهلال "ماريغا " .

ومع مطلع الشوط الثاني زج مدرب الهلال باللاعب ياسر الشهراني بدلاً من المصاب " ماريغا".

وعند الدقيقة 50 أعاد "تاليسكا " فريقه النصر للواجهة من جديد ، بعد أن عدل النتيجة برأسية رائعة وصلته من ركلة زاوية مرت من بين يدي حارس الهلال عبدالله المعيوف .

وكرس لاعب الهلال "الدولي" سالم الدوسري حضوره ونجوميته بهدف رائع من رأس الصندوق النصراوي عند الدقيقة 71 بكرة ساقطة في مرمى الحارس وليد عبدالله .

وعند الدقيقة 79 تعاطفت العارضة النصراوية مع تسديدة لاعب الهلال ناصر الدوسري .

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