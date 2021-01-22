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مفقود حي العمرة بمكة "الحربي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد

يعاني اعتلالات نفسية.. وذووه أبلغوا الشرطة

ناشدت أسرة المواطن، خليل بن أحمد الحربي؛ المفقود منذ خمسة أيام، البحث عنه، بعد أن تغيّب وخرج من منزل أسرته بحي العمرة بمكة المكرمة، ولم يعد حتى الآن.

وقال ذووه، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "خليل"، البالغ من العمر 47 عاماً، غادر منزل أسرته بحي العمرة، يوم الاثنين الماضي، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

وأضافوا: بعد البحث عنه؛ وجدنا سيارته مركونة بجوار حوش في بئر الغنم بالقرب من منزل أحد إخوانه، فيما يسكن المفقود في الحي المقابل لمسجد التنعيم.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عن مفقودهم في كل مكان من مستشفيات ونحوها، دون جدوى، لافتين إلى أن المفقود يُعاني اعتلالات نفسية، مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة التنعيم منذ فقده، فيما لا يزال البحث عنه متواصلاً.

وطالبوا مَن يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقميين التاليين:

( 0555539577 ) أو ( 0544467709 )

المفقود خليل بن أحمد الحربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفقود حي العمرة بمكة "الحربي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد
سبق

ناشدت أسرة المواطن، خليل بن أحمد الحربي؛ المفقود منذ خمسة أيام، البحث عنه، بعد أن تغيّب وخرج من منزل أسرته بحي العمرة بمكة المكرمة، ولم يعد حتى الآن.

وقال ذووه، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "خليل"، البالغ من العمر 47 عاماً، غادر منزل أسرته بحي العمرة، يوم الاثنين الماضي، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

وأضافوا: بعد البحث عنه؛ وجدنا سيارته مركونة بجوار حوش في بئر الغنم بالقرب من منزل أحد إخوانه، فيما يسكن المفقود في الحي المقابل لمسجد التنعيم.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عن مفقودهم في كل مكان من مستشفيات ونحوها، دون جدوى، لافتين إلى أن المفقود يُعاني اعتلالات نفسية، مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة التنعيم منذ فقده، فيما لا يزال البحث عنه متواصلاً.

وطالبوا مَن يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقميين التاليين:

( 0555539577 ) أو ( 0544467709 )

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:51 PM

مفقود حي العمرة بمكة "الحربي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد

يعاني اعتلالات نفسية.. وذووه أبلغوا الشرطة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,552

ناشدت أسرة المواطن، خليل بن أحمد الحربي؛ المفقود منذ خمسة أيام، البحث عنه، بعد أن تغيّب وخرج من منزل أسرته بحي العمرة بمكة المكرمة، ولم يعد حتى الآن.

وقال ذووه، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "خليل"، البالغ من العمر 47 عاماً، غادر منزل أسرته بحي العمرة، يوم الاثنين الماضي، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

وأضافوا: بعد البحث عنه؛ وجدنا سيارته مركونة بجوار حوش في بئر الغنم بالقرب من منزل أحد إخوانه، فيما يسكن المفقود في الحي المقابل لمسجد التنعيم.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عن مفقودهم في كل مكان من مستشفيات ونحوها، دون جدوى، لافتين إلى أن المفقود يُعاني اعتلالات نفسية، مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة التنعيم منذ فقده، فيما لا يزال البحث عنه متواصلاً.

وطالبوا مَن يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقميين التاليين:

( 0555539577 ) أو ( 0544467709 )

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