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"غوتيريش" يعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ

رحب بالدور الفعال للمجتمع المدني بعد التصديق عليها من 50 دولة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ اليوم بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها.

وتفصيلاً، قال "غوتيريش" في رسالة بهذه المناسبة: إن المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلاً قوياً على تأييد الأخذ بالنُهج متعددة الأطراف إزاء نزع السلاح النووي.

وشدد "غوتيريش" على أن الأسلحة النووية تشكل أخطاراً متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها.

ودعا جميع الدول إلى العمل معاً لإزالة الأسلحة النووية بهدف تعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية، معرباً عن تطلعه للاضطلاع بالمهام المسندة بموجب المعاهدة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاجتماع الأول للدول الأطراف.

وأثنى الأمين العام على الدول التي صدقت على المعاهدة، مرحباً بالدور الفعّال للمجتمع المدني في الدفع قدماً بالمفاوضات وفي دخول المعاهدة حيّز النفاذ.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريش" يعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ
سبق

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ اليوم بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها.

وتفصيلاً، قال "غوتيريش" في رسالة بهذه المناسبة: إن المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلاً قوياً على تأييد الأخذ بالنُهج متعددة الأطراف إزاء نزع السلاح النووي.

وشدد "غوتيريش" على أن الأسلحة النووية تشكل أخطاراً متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها.

ودعا جميع الدول إلى العمل معاً لإزالة الأسلحة النووية بهدف تعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية، معرباً عن تطلعه للاضطلاع بالمهام المسندة بموجب المعاهدة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاجتماع الأول للدول الأطراف.

وأثنى الأمين العام على الدول التي صدقت على المعاهدة، مرحباً بالدور الفعّال للمجتمع المدني في الدفع قدماً بالمفاوضات وفي دخول المعاهدة حيّز النفاذ.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
08:20 PM
اخر تعديل
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
08:30 PM

"غوتيريش" يعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ

رحب بالدور الفعال للمجتمع المدني بعد التصديق عليها من 50 دولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ اليوم بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها.

وتفصيلاً، قال "غوتيريش" في رسالة بهذه المناسبة: إن المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلاً قوياً على تأييد الأخذ بالنُهج متعددة الأطراف إزاء نزع السلاح النووي.

وشدد "غوتيريش" على أن الأسلحة النووية تشكل أخطاراً متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها.

ودعا جميع الدول إلى العمل معاً لإزالة الأسلحة النووية بهدف تعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية، معرباً عن تطلعه للاضطلاع بالمهام المسندة بموجب المعاهدة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاجتماع الأول للدول الأطراف.

وأثنى الأمين العام على الدول التي صدقت على المعاهدة، مرحباً بالدور الفعّال للمجتمع المدني في الدفع قدماً بالمفاوضات وفي دخول المعاهدة حيّز النفاذ.

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