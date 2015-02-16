النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد القبول ببرامج الدراسات العليا

للعام الجامعي 1444هـ.. وفق مجموعة من الشروط وعبر الموقع الإلكتروني

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، فترة استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا العامة عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بعمادة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 /7/ 1443هـ إلى الأحد 17 /8/ 1443هـ.

ودعت العمادة الراغبين في الالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا، إلى ضرورة استيفاء شروط القبول قبل بداية فترة التقديم، والاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول، وذلك عبر زيارة موقع عمادة الدراسات العليا عبر الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa.

جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد القبول ببرامج الدراسات العليا
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، فترة استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا العامة عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بعمادة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 /7/ 1443هـ إلى الأحد 17 /8/ 1443هـ.

ودعت العمادة الراغبين في الالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا، إلى ضرورة استيفاء شروط القبول قبل بداية فترة التقديم، والاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول، وذلك عبر زيارة موقع عمادة الدراسات العليا عبر الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
10:57 AM

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد القبول ببرامج الدراسات العليا

للعام الجامعي 1444هـ.. وفق مجموعة من الشروط وعبر الموقع الإلكتروني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
3,473

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، فترة استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا العامة عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بعمادة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 /7/ 1443هـ إلى الأحد 17 /8/ 1443هـ.

ودعت العمادة الراغبين في الالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا، إلى ضرورة استيفاء شروط القبول قبل بداية فترة التقديم، والاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول، وذلك عبر زيارة موقع عمادة الدراسات العليا عبر الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة