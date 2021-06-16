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"الدفاع" تعلن عن وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة

فنية وحِرَفية وعمالية عن طريق المسابقة الوظيفية.. إرسال المطلوب إلكترونيًّا خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الدفاع -ممثلة في القوات البرية الملكية السعودية- عن طرح عدد (١٧) وظيفة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة ‫المدينة المنورة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: تعلن إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة، عن طرح عدد (١٧) وظيفة فنية وحرفية وعمالية؛ وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتابعت: في حال توفر الشروط؛ يتم إرسال (السيرة الذاتية/ صورة الهوية الوطنية/ نسخة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية/ برنت التأمينات الاجتماعية) على البريد الإلكتروني: (alkhalawi@rslf.gov.sa) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

تفاصيل الوظائف والشروط هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/156.aspx

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اعلان
"الدفاع" تعلن عن وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة
سبق

أعلنت وزارة الدفاع -ممثلة في القوات البرية الملكية السعودية- عن طرح عدد (١٧) وظيفة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة ‫المدينة المنورة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: تعلن إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة، عن طرح عدد (١٧) وظيفة فنية وحرفية وعمالية؛ وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتابعت: في حال توفر الشروط؛ يتم إرسال (السيرة الذاتية/ صورة الهوية الوطنية/ نسخة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية/ برنت التأمينات الاجتماعية) على البريد الإلكتروني: (alkhalawi@rslf.gov.sa) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

تفاصيل الوظائف والشروط هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/156.aspx

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
10:28 AM

"الدفاع" تعلن عن وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة

فنية وحِرَفية وعمالية عن طريق المسابقة الوظيفية.. إرسال المطلوب إلكترونيًّا خلال أسبوعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع -ممثلة في القوات البرية الملكية السعودية- عن طرح عدد (١٧) وظيفة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة ‫المدينة المنورة.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: تعلن إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة، عن طرح عدد (١٧) وظيفة فنية وحرفية وعمالية؛ وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتابعت: في حال توفر الشروط؛ يتم إرسال (السيرة الذاتية/ صورة الهوية الوطنية/ نسخة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية/ برنت التأمينات الاجتماعية) على البريد الإلكتروني: (alkhalawi@rslf.gov.sa) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

تفاصيل الوظائف والشروط هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/156.aspx

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