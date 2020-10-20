الاتفاق يبدأ الاستعداد تأهباً لملاقاة العين.. و"السلولي" يشارك في التدريبات

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية عصر اليوم الثلاثاء بعد تغلبه على الاتحاد في جدة بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021.

وجرى المران تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة ضيفه العين ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل التدريب بعد دوران اللاعبين حول الملعب على تمارين تمديد العضلات مع المعد البدني، ثم أدى اللاعبون عبر 3 مجموعات تدريب الطائرة بكرة القدم والتي شهدت تنافساً وحماساً عالياً بين اللاعبين، بعدها قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.

وفي سياق متصل انتظم لاعب الوسط سعد السلولي في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به .