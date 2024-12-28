كيف ساهم "التحالف" في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟

دمر 247 لغماً بحرياً زرعتها ميليشيا الحوثي

ساهم التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بجهود كبيرة وتطوعية في تأمين الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

ودمر التحالف 247 لغماً بحرياً، بعد أن زرعتها ميليشيا الحوثي لاستهداف السفن وناقلات النفط.

كما أحبط 100 زورق مفخخ لعمليات وشيكة، بعد أن أطلقت ميليشيا الحوثي الزوارق المفخخة في البحر الأحمر.

وتعمد الميليشيا إلى استخدام ميناء الحديدة للعمليات الإرهابية واستقبال السفن المحملة بالسلاح وإلى تفخيخ ممرات التجارة العالمية والنشر العشوائي للألغام المفخخة في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر. إضافة إلى التهديد الحوثي المستمر للعالم بالاستهدافات المتكررة على ناقلات النفط بمضيق باب المندب باستهداف صاروخي وإرهابي متعمد، بإطلاق الزوارق المفخخة ومنصات إطلاق الصواريخ تجاه الموانئ والسفن العملاقة.

وكذلك تعمد قطع حركة الملاحة ومنع مرور السفن المحملة بالمواد الأساسية لميناء الحديدة وعرقلة "صافر" العائمة في البحر الأحمر من تفريغ حمولتها وتزايد مخاطر "التسرب النفطي".