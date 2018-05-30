احتفل الشيخ محمد إبراهيم مشهور حمدي بزواج نجله الشاب النقيب الطبيب ماجد، بقرية المباركة بمحافظة الطوال، من كريمة الشيخ محمد بن عواجي علي المهجري المدخلي، وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
"ماجد مشهور" يحتفل بزواجه من كريمة "المهجري"
احتفل الشيخ محمد إبراهيم مشهور حمدي بزواج نجله الشاب النقيب الطبيب ماجد، بقرية المباركة بمحافظة الطوال، من كريمة الشيخ محمد بن عواجي علي المهجري المدخلي، وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
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"ماجد مشهور" يحتفل بزواجه من كريمة "المهجري"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-29
29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
11:18 PM
"ماجد مشهور" يحتفل بزواجه من كريمة "المهجري"
احتفل الشيخ محمد إبراهيم مشهور حمدي بزواج نجله الشاب النقيب الطبيب ماجد، بقرية المباركة بمحافظة الطوال، من كريمة الشيخ محمد بن عواجي علي المهجري المدخلي، وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
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