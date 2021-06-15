بحضور "المسحل".. الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة منتخب أوزبكستان

الجهاز الطبي أراح "الشهراني".. و"البريك" يواصل برنامجه العلاجي

بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الاثنين تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء اليوم الثلاثاء على "ملعب مرسول بارك" في ختام منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية أشاد في كلمته بالانضباط العالي الذي تمتع به الجميع طوال الفترة الماضية من المعسكر، وأشار في كلمته على أهمية مواجهة الغد التي تستلزم التركيز كونها الطريق نحو تحقيق الهدف، واختتم حديثه مؤكداً على ثقة الجميع بهم ومتمنياً لهم التوفيق في مباراة الغد.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء أمس الاثنين حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

على صعيد متصل، أراح الجهاز الطبي اللاعب "ياسر الشهراني" لشعوره بألم في البطن، فيما واصل اللاعب "محمد البريك" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب صباح أمس فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقاً للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).