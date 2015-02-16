أمانة الرياض: إغلاق 35 موقعاً ومصادرة 11.9 طن من الأغذية وضبط 212 عاملاً مخالفاً

خلال الجولات المستمرة التي نفّذتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 7 حتى 13 فبراير

واصلت أمانة الرياض حملاتها الميدانية المكثّفة بمشاركة 12 جهة حكومية، لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملات وفق إحصائيات غرفة العمليات المشتركة خلال الفترة من 7، حتى 13 فبراير 2022، عن ضبط 212 عاملاً مخالفاً، وإغلاق 35 موقعاً، ومصادرة 11.9 طن من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 1172 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها قامت بتنفيذ زيارات لـ 156 منشأة، وتحرير 50 إشعار مراجعة ومخالفة.