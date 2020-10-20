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أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

اطلع على تقرير مكافحة جائحة كورونا لعام 2020

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وعدداً من منسوبي الفرع.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، إن الأمير حسام، اطلع على تقرير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة لجائحة كورونا لعام 2020.

وأضاف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن فرع الهيئة باشر خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام أكثر من 15 ألف حالة إسعافية منقولة للمستشفيات، فيما تجاوز عدد الاتصالات التي تم تلقيها أكثر من سبعين ألف اتصال.

وأكد أمير المنطقة أهمية العمل على تطوير الجهود التوعوية، وتفعيل التوعية الوقائية، وتعزيز التعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المواقع، عبر تأهيل وتدريب المتخصصين في مجال الإسعافات الأولية، والسعي لإكسابهم الخبرة اللازمة، وتفعيل التطوع في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة جهود مساندة مختلف القطاعات للتغلب على جائحة كورونا، والمحافظة على أفضل مستويات الأداء.

واطلع على تقرير جهود الفرع، تضمن القوى التشغيلية، واستقبال البلاغات، والتحديات الإسعافية التي تم تجاوزها، بالإضافة إلى البرامج التطويرية والتدريبية.

بعد ذلك، كرم قيادات فرع الهيئة ومديري المراكز الإسعافية.

ومن جانبه، أعرب "الغامدي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال الفرع، واعدا ببذل الجهود لتحقيق تطلعات أمير الباحة.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة المنطقة، أحمد بن صالح السياري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وعدداً من منسوبي الفرع.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، إن الأمير حسام، اطلع على تقرير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة لجائحة كورونا لعام 2020.

وأضاف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن فرع الهيئة باشر خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام أكثر من 15 ألف حالة إسعافية منقولة للمستشفيات، فيما تجاوز عدد الاتصالات التي تم تلقيها أكثر من سبعين ألف اتصال.

وأكد أمير المنطقة أهمية العمل على تطوير الجهود التوعوية، وتفعيل التوعية الوقائية، وتعزيز التعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المواقع، عبر تأهيل وتدريب المتخصصين في مجال الإسعافات الأولية، والسعي لإكسابهم الخبرة اللازمة، وتفعيل التطوع في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة جهود مساندة مختلف القطاعات للتغلب على جائحة كورونا، والمحافظة على أفضل مستويات الأداء.

واطلع على تقرير جهود الفرع، تضمن القوى التشغيلية، واستقبال البلاغات، والتحديات الإسعافية التي تم تجاوزها، بالإضافة إلى البرامج التطويرية والتدريبية.

بعد ذلك، كرم قيادات فرع الهيئة ومديري المراكز الإسعافية.

ومن جانبه، أعرب "الغامدي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال الفرع، واعدا ببذل الجهود لتحقيق تطلعات أمير الباحة.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة المنطقة، أحمد بن صالح السياري.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
06:38 PM

أمير الباحة يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

اطلع على تقرير مكافحة جائحة كورونا لعام 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وعدداً من منسوبي الفرع.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، إن الأمير حسام، اطلع على تقرير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة لجائحة كورونا لعام 2020.

وأضاف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن فرع الهيئة باشر خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام أكثر من 15 ألف حالة إسعافية منقولة للمستشفيات، فيما تجاوز عدد الاتصالات التي تم تلقيها أكثر من سبعين ألف اتصال.

وأكد أمير المنطقة أهمية العمل على تطوير الجهود التوعوية، وتفعيل التوعية الوقائية، وتعزيز التعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المواقع، عبر تأهيل وتدريب المتخصصين في مجال الإسعافات الأولية، والسعي لإكسابهم الخبرة اللازمة، وتفعيل التطوع في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة جهود مساندة مختلف القطاعات للتغلب على جائحة كورونا، والمحافظة على أفضل مستويات الأداء.

واطلع على تقرير جهود الفرع، تضمن القوى التشغيلية، واستقبال البلاغات، والتحديات الإسعافية التي تم تجاوزها، بالإضافة إلى البرامج التطويرية والتدريبية.

بعد ذلك، كرم قيادات فرع الهيئة ومديري المراكز الإسعافية.

ومن جانبه، أعرب "الغامدي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته الدائمة لأعمال الفرع، واعدا ببذل الجهود لتحقيق تطلعات أمير الباحة.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة المنطقة، أحمد بن صالح السياري.

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