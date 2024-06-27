صحيفة: ولي العهد مهتم بنقل التكنولوجيا الدفاعية الكورية لتدشين منظومة أسلحة سعودية الصنع

حكومة سيئول تتوقع بدء المشاورات لتزويد الرياض بالخبرات والكوادر

كشفت صحيفة كورية عن إعجاب واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته الرسمية للبلاد، بالنموذج الكوري في التسليح والقدرات الدفاعية الذاتية.

وأشارت صحيفة "كوكمين إلبو" الكورية إلى أن الحكومة الكورية تتوقع أن يتم إجراء مشاورات لتزويد المملكة العربية السعودية بالخبرات والمشورة وإرسال الكوادر ذوي الصلة والدراية لبناء البنية التحتية للقدرات الدفاعية السعودية ونقل التكنولوجيا الكورية عن طريق وكالة تطوير القدرات الدفاعية الكورية Agency for Defense Development، والتي تعرف اختصاراً بـ"ADD".

وقال مصدر كوري حكومي للصحيفة يوم الجمعة: إن ولي العهد أبدى اهتماماً بإنشاء وكالة على غرار "ADD" للاستثمار في تطوير أسلحة سعودية الصنع؛ لإنهاء الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فيما قال مسؤول كوري آخر إن الجانب السعودي يقدر بشدة النموذج الكوري، ويريد أن تعزز المملكة قدراتها الدفاعية الذاتية بالاقتداء بالنموذج الكوري الذي لديه تكنولوجيا خاصة في تصنيع الأسلحة.

يذكر أن وكالة تطوير القدرات الدفاعية الكورية "ADD" تأسست في أغسطس 1970، وهي الوكالة الوطنية الكورية الجنوبية الوحيدة للبحث والتطوير في تكنولوجيا الدفاع، والغرض منها هو المساهمة في تطوير الدفاع الذاتي، وتحسين القدرة الوطنية للبحث والتطوير، وتعزيز صناعة الأسلحة المحلية.

وتعد "ADD" المسؤولة عن أول صاروخ باليستي كوري جنوبي الذي تم تطويره في عام 1970 واختُبِر بنجاح في عام 1978، كما نجحت في تطوير أسلحة كورية مثل المدافع ذاتية الدفع من طراز K-9وطائرات الهليكوبتر الصاروخية الموجهة والصواريخ الباليستية.