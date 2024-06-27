النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة: ولي العهد مهتم بنقل التكنولوجيا الدفاعية الكورية لتدشين منظومة أسلحة سعودية الصنع

حكومة سيئول تتوقع بدء المشاورات لتزويد الرياض بالخبرات والكوادر

كشفت صحيفة كورية عن إعجاب واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته الرسمية للبلاد، بالنموذج الكوري في التسليح والقدرات الدفاعية الذاتية.

وأشارت صحيفة "كوكمين إلبو" الكورية إلى أن الحكومة الكورية تتوقع أن يتم إجراء مشاورات لتزويد المملكة العربية السعودية بالخبرات والمشورة وإرسال الكوادر ذوي الصلة والدراية لبناء البنية التحتية للقدرات الدفاعية السعودية ونقل التكنولوجيا الكورية عن طريق وكالة تطوير القدرات الدفاعية الكورية Agency for Defense Development، والتي تعرف اختصاراً بـ"ADD".

وقال مصدر كوري حكومي للصحيفة يوم الجمعة: إن ولي العهد أبدى اهتماماً بإنشاء وكالة على غرار "ADD" للاستثمار في تطوير أسلحة سعودية الصنع؛ لإنهاء الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فيما قال مسؤول كوري آخر إن الجانب السعودي يقدر بشدة النموذج الكوري، ويريد أن تعزز المملكة قدراتها الدفاعية الذاتية بالاقتداء بالنموذج الكوري الذي لديه تكنولوجيا خاصة في تصنيع الأسلحة.

يذكر أن وكالة تطوير القدرات الدفاعية الكورية "ADD" تأسست في أغسطس 1970، وهي الوكالة الوطنية الكورية الجنوبية الوحيدة للبحث والتطوير في تكنولوجيا الدفاع، والغرض منها هو المساهمة في تطوير الدفاع الذاتي، وتحسين القدرة الوطنية للبحث والتطوير، وتعزيز صناعة الأسلحة المحلية.

وتعد "ADD" المسؤولة عن أول صاروخ باليستي كوري جنوبي الذي تم تطويره في عام 1970 واختُبِر بنجاح في عام 1978، كما نجحت في تطوير أسلحة كورية مثل المدافع ذاتية الدفع من طراز K-9وطائرات الهليكوبتر الصاروخية الموجهة والصواريخ الباليستية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صحيفة: ولي العهد مهتم بنقل التكنولوجيا الدفاعية الكورية لتدشين منظومة أسلحة سعودية الصنع
سبق

كشفت صحيفة كورية عن إعجاب واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته الرسمية للبلاد، بالنموذج الكوري في التسليح والقدرات الدفاعية الذاتية.

وأشارت صحيفة "كوكمين إلبو" الكورية إلى أن الحكومة الكورية تتوقع أن يتم إجراء مشاورات لتزويد المملكة العربية السعودية بالخبرات والمشورة وإرسال الكوادر ذوي الصلة والدراية لبناء البنية التحتية للقدرات الدفاعية السعودية ونقل التكنولوجيا الكورية عن طريق وكالة تطوير القدرات الدفاعية الكورية Agency for Defense Development، والتي تعرف اختصاراً بـ"ADD".

وقال مصدر كوري حكومي للصحيفة يوم الجمعة: إن ولي العهد أبدى اهتماماً بإنشاء وكالة على غرار "ADD" للاستثمار في تطوير أسلحة سعودية الصنع؛ لإنهاء الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فيما قال مسؤول كوري آخر إن الجانب السعودي يقدر بشدة النموذج الكوري، ويريد أن تعزز المملكة قدراتها الدفاعية الذاتية بالاقتداء بالنموذج الكوري الذي لديه تكنولوجيا خاصة في تصنيع الأسلحة.

يذكر أن وكالة تطوير القدرات الدفاعية الكورية "ADD" تأسست في أغسطس 1970، وهي الوكالة الوطنية الكورية الجنوبية الوحيدة للبحث والتطوير في تكنولوجيا الدفاع، والغرض منها هو المساهمة في تطوير الدفاع الذاتي، وتحسين القدرة الوطنية للبحث والتطوير، وتعزيز صناعة الأسلحة المحلية.

وتعد "ADD" المسؤولة عن أول صاروخ باليستي كوري جنوبي الذي تم تطويره في عام 1970 واختُبِر بنجاح في عام 1978، كما نجحت في تطوير أسلحة كورية مثل المدافع ذاتية الدفع من طراز K-9وطائرات الهليكوبتر الصاروخية الموجهة والصواريخ الباليستية.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:33 PM

صحيفة: ولي العهد مهتم بنقل التكنولوجيا الدفاعية الكورية لتدشين منظومة أسلحة سعودية الصنع

حكومة سيئول تتوقع بدء المشاورات لتزويد الرياض بالخبرات والكوادر

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
269

كشفت صحيفة كورية عن إعجاب واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته الرسمية للبلاد، بالنموذج الكوري في التسليح والقدرات الدفاعية الذاتية.

وأشارت صحيفة "كوكمين إلبو" الكورية إلى أن الحكومة الكورية تتوقع أن يتم إجراء مشاورات لتزويد المملكة العربية السعودية بالخبرات والمشورة وإرسال الكوادر ذوي الصلة والدراية لبناء البنية التحتية للقدرات الدفاعية السعودية ونقل التكنولوجيا الكورية عن طريق وكالة تطوير القدرات الدفاعية الكورية Agency for Defense Development، والتي تعرف اختصاراً بـ"ADD".

وقال مصدر كوري حكومي للصحيفة يوم الجمعة: إن ولي العهد أبدى اهتماماً بإنشاء وكالة على غرار "ADD" للاستثمار في تطوير أسلحة سعودية الصنع؛ لإنهاء الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فيما قال مسؤول كوري آخر إن الجانب السعودي يقدر بشدة النموذج الكوري، ويريد أن تعزز المملكة قدراتها الدفاعية الذاتية بالاقتداء بالنموذج الكوري الذي لديه تكنولوجيا خاصة في تصنيع الأسلحة.

يذكر أن وكالة تطوير القدرات الدفاعية الكورية "ADD" تأسست في أغسطس 1970، وهي الوكالة الوطنية الكورية الجنوبية الوحيدة للبحث والتطوير في تكنولوجيا الدفاع، والغرض منها هو المساهمة في تطوير الدفاع الذاتي، وتحسين القدرة الوطنية للبحث والتطوير، وتعزيز صناعة الأسلحة المحلية.

وتعد "ADD" المسؤولة عن أول صاروخ باليستي كوري جنوبي الذي تم تطويره في عام 1970 واختُبِر بنجاح في عام 1978، كما نجحت في تطوير أسلحة كورية مثل المدافع ذاتية الدفع من طراز K-9وطائرات الهليكوبتر الصاروخية الموجهة والصواريخ الباليستية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,304
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,160
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,681
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,039

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة