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الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من مصابي "كورونا" والإجمالي يرتفع لـ 30

وزير الصحة: مواطن ومواطنة وإسبانية وسينقلون إلى التأهيل والخروج بعد يومين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ هم: مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة مقيمة إسبانية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 30 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

فيروس كورونا الجديد الكويت

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الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من مصابي "كورونا" والإجمالي يرتفع لـ 30
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ هم: مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة مقيمة إسبانية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 30 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:11 AM

الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من مصابي "كورونا" والإجمالي يرتفع لـ 30

وزير الصحة: مواطن ومواطنة وإسبانية وسينقلون إلى التأهيل والخروج بعد يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ هم: مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة مقيمة إسبانية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 30 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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