النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلًا مع مقطع مصور.. "محافظ الداير" يوجه بمعالجة طريق آيل للسقوط

الجهات باشرت بمعاينة الموقع للبدء بالمعالجة

تفاعل محافظ الداير مع مقطع فيديو صوّره مواطن لطريق آيل للانهيار بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

وقالت محافظة الداير في تغريدة نشرتها عبر حسابها "تويتر": ‏"بناءً لما رصدته وحدة الرصد الإلكتروني عن توثيق مواطن عبر الفيديو لانهيار جزئي في أحد الطرق الفرعية بالمحافظة، وجه محافظ ‎الداير الأستاذ نايف بن لبدة الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضع الطريق، بما يحقق السلامة الكاملة لمرتاديه، وقد باشرت الجهات بمعاينة الموقع للبدء في معالجته".

وكان مواطن من محافظة الداير صوّر مقطع فيديو لأحد الطرق الفرعية بالمحافظة، موجهًا نداءه لبلدية المحافظة في معالجة وضع الطريق، واصفًا وضعه بـ"الخطير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلًا مع مقطع مصور.. "محافظ الداير" يوجه بمعالجة طريق آيل للسقوط
سبق

تفاعل محافظ الداير مع مقطع فيديو صوّره مواطن لطريق آيل للانهيار بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

وقالت محافظة الداير في تغريدة نشرتها عبر حسابها "تويتر": ‏"بناءً لما رصدته وحدة الرصد الإلكتروني عن توثيق مواطن عبر الفيديو لانهيار جزئي في أحد الطرق الفرعية بالمحافظة، وجه محافظ ‎الداير الأستاذ نايف بن لبدة الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضع الطريق، بما يحقق السلامة الكاملة لمرتاديه، وقد باشرت الجهات بمعاينة الموقع للبدء في معالجته".

وكان مواطن من محافظة الداير صوّر مقطع فيديو لأحد الطرق الفرعية بالمحافظة، موجهًا نداءه لبلدية المحافظة في معالجة وضع الطريق، واصفًا وضعه بـ"الخطير".

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
07:16 PM

تفاعلًا مع مقطع مصور.. "محافظ الداير" يوجه بمعالجة طريق آيل للسقوط

الجهات باشرت بمعاينة الموقع للبدء بالمعالجة

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
5
2,978

تفاعل محافظ الداير مع مقطع فيديو صوّره مواطن لطريق آيل للانهيار بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

وقالت محافظة الداير في تغريدة نشرتها عبر حسابها "تويتر": ‏"بناءً لما رصدته وحدة الرصد الإلكتروني عن توثيق مواطن عبر الفيديو لانهيار جزئي في أحد الطرق الفرعية بالمحافظة، وجه محافظ ‎الداير الأستاذ نايف بن لبدة الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضع الطريق، بما يحقق السلامة الكاملة لمرتاديه، وقد باشرت الجهات بمعاينة الموقع للبدء في معالجته".

وكان مواطن من محافظة الداير صوّر مقطع فيديو لأحد الطرق الفرعية بالمحافظة، موجهًا نداءه لبلدية المحافظة في معالجة وضع الطريق، واصفًا وضعه بـ"الخطير".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,159
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,214

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة