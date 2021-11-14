تفاعلًا مع مقطع مصور.. "محافظ الداير" يوجه بمعالجة طريق آيل للسقوط

الجهات باشرت بمعاينة الموقع للبدء بالمعالجة

تفاعل محافظ الداير مع مقطع فيديو صوّره مواطن لطريق آيل للانهيار بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.



وقالت محافظة الداير في تغريدة نشرتها عبر حسابها "تويتر": ‏"بناءً لما رصدته وحدة الرصد الإلكتروني عن توثيق مواطن عبر الفيديو لانهيار جزئي في أحد الطرق الفرعية بالمحافظة، وجه محافظ ‎الداير الأستاذ نايف بن لبدة الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضع الطريق، بما يحقق السلامة الكاملة لمرتاديه، وقد باشرت الجهات بمعاينة الموقع للبدء في معالجته".



وكان مواطن من محافظة الداير صوّر مقطع فيديو لأحد الطرق الفرعية بالمحافظة، موجهًا نداءه لبلدية المحافظة في معالجة وضع الطريق، واصفًا وضعه بـ"الخطير".