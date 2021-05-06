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المغرب: تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي

ذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشّي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المدة الجديدة لحالة الطوارئ الصحية تمتدّ من 10 مايو الحالي إلى 10 يونيو المقبل، انسجامًا مع توصيات الجهات الصحية المختصة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي
سبق

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشّي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المدة الجديدة لحالة الطوارئ الصحية تمتدّ من 10 مايو الحالي إلى 10 يونيو المقبل، انسجامًا مع توصيات الجهات الصحية المختصة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
09:41 PM

المغرب: تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي

ذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشّي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المدة الجديدة لحالة الطوارئ الصحية تمتدّ من 10 مايو الحالي إلى 10 يونيو المقبل، انسجامًا مع توصيات الجهات الصحية المختصة.

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