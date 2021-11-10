النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

ضمن برنامج إكثار الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم الأربعاء، خلال تفقده المحمية، 70 ظبي ريم، و 20 مها عربيًّا (وضيحي)، وذلك ضمن برنامج إكثار الحيوانات الفطرية، وإعادة توطينها وتأهيلها في ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وتفصيلاً، قال وزير الداخلية: "إنه إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس المحميات الملكية تم إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي اليوم في ‎@KARNRSA، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز
سبق

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم الأربعاء، خلال تفقده المحمية، 70 ظبي ريم، و 20 مها عربيًّا (وضيحي)، وذلك ضمن برنامج إكثار الحيوانات الفطرية، وإعادة توطينها وتأهيلها في ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وتفصيلاً، قال وزير الداخلية: "إنه إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس المحميات الملكية تم إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي اليوم في ‎@KARNRSA، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية".

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
09:04 PM

وزير الداخلية يطلق 70 ظبي ريم و20 مها عربيًّا بمحمية الملك عبدالعزيز

ضمن برنامج إكثار الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
5,315

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم الأربعاء، خلال تفقده المحمية، 70 ظبي ريم، و 20 مها عربيًّا (وضيحي)، وذلك ضمن برنامج إكثار الحيوانات الفطرية، وإعادة توطينها وتأهيلها في ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وتفصيلاً، قال وزير الداخلية: "إنه إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- رئيس مجلس المحميات الملكية تم إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي اليوم في ‎@KARNRSA، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة