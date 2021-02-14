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"تنمية حيي بدر والشفا" و"بيت الخبرة" توقعان اتفاق شراكة مجتمعية

يستهدف رفع مستوى الوعي بين أفراد الأسرة

وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا ومركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي، اتفاقية شراكة وتعاون لمشروع "تكوين واستقرار".

وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع، بالتعاون بين الطرفين، رفع مستوى الوعي بين أفراد الأسرة من خلال برامج تنموية

ووقائية في مجال الأسرة من خلال كوادر بشرية مختصة.

كما تهدف الشراكة لمد جسور التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك للوصول لتكوين واستقرار الأسرة السعودية والحد من الطلاق والخلاف الأسري.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، صالح بن مبارك آل شايع، أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لنجاحات وشراكات سابقة بين الطرفين، تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وآخرها مشروع "تكوين واستقرار".

ويستهدف بتفعيله وفق أفضل وأعلى المعايير، وبما لدى الطرفين من خبرات سابقة تنوعت بين المنهج الأكاديمي في التعامل مع الأسرة، والممارسات والخبرات السابقة، ليتم التخطيط لتنفيذ هذا المشروع.

ولفت "الشايع"، إلى أن مركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي، بقيادة المدير التنفيذي، الدكتور خالد بن سعود الحليبي، لديهم خبرات أسهمت طيلة السنوات الماضية وما زالت في مجال الإصلاح والاستشارات الأسرية، حيث أكسبتهم العديد من الخبرات والممارسات مما نتج عنه تقديم العديد من البرامج والأنشطة ذات الأثر الممتد لأفراد الأسرة.

وقال عضو مجلس الإدارة، المشرف الإعلامي باللجنة، فواز الحربي، إنه ضمن مستهدفاتنا المستقبلية تفعيل جانب الشراكات مع الجهات العاملة بالحي، بالإضافة إلى الجهات التي تسهم بتكامل أعمال وبرامج اللجنة.

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"تنمية حيي بدر والشفا" و"بيت الخبرة" توقعان اتفاق شراكة مجتمعية
سبق

وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا ومركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي، اتفاقية شراكة وتعاون لمشروع "تكوين واستقرار".

وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع، بالتعاون بين الطرفين، رفع مستوى الوعي بين أفراد الأسرة من خلال برامج تنموية

ووقائية في مجال الأسرة من خلال كوادر بشرية مختصة.

كما تهدف الشراكة لمد جسور التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك للوصول لتكوين واستقرار الأسرة السعودية والحد من الطلاق والخلاف الأسري.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، صالح بن مبارك آل شايع، أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لنجاحات وشراكات سابقة بين الطرفين، تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وآخرها مشروع "تكوين واستقرار".

ويستهدف بتفعيله وفق أفضل وأعلى المعايير، وبما لدى الطرفين من خبرات سابقة تنوعت بين المنهج الأكاديمي في التعامل مع الأسرة، والممارسات والخبرات السابقة، ليتم التخطيط لتنفيذ هذا المشروع.

ولفت "الشايع"، إلى أن مركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي، بقيادة المدير التنفيذي، الدكتور خالد بن سعود الحليبي، لديهم خبرات أسهمت طيلة السنوات الماضية وما زالت في مجال الإصلاح والاستشارات الأسرية، حيث أكسبتهم العديد من الخبرات والممارسات مما نتج عنه تقديم العديد من البرامج والأنشطة ذات الأثر الممتد لأفراد الأسرة.

وقال عضو مجلس الإدارة، المشرف الإعلامي باللجنة، فواز الحربي، إنه ضمن مستهدفاتنا المستقبلية تفعيل جانب الشراكات مع الجهات العاملة بالحي، بالإضافة إلى الجهات التي تسهم بتكامل أعمال وبرامج اللجنة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
05:07 PM

"تنمية حيي بدر والشفا" و"بيت الخبرة" توقعان اتفاق شراكة مجتمعية

يستهدف رفع مستوى الوعي بين أفراد الأسرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا ومركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي، اتفاقية شراكة وتعاون لمشروع "تكوين واستقرار".

وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع، بالتعاون بين الطرفين، رفع مستوى الوعي بين أفراد الأسرة من خلال برامج تنموية

ووقائية في مجال الأسرة من خلال كوادر بشرية مختصة.

كما تهدف الشراكة لمد جسور التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك للوصول لتكوين واستقرار الأسرة السعودية والحد من الطلاق والخلاف الأسري.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، صالح بن مبارك آل شايع، أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لنجاحات وشراكات سابقة بين الطرفين، تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وآخرها مشروع "تكوين واستقرار".

ويستهدف بتفعيله وفق أفضل وأعلى المعايير، وبما لدى الطرفين من خبرات سابقة تنوعت بين المنهج الأكاديمي في التعامل مع الأسرة، والممارسات والخبرات السابقة، ليتم التخطيط لتنفيذ هذا المشروع.

ولفت "الشايع"، إلى أن مركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي، بقيادة المدير التنفيذي، الدكتور خالد بن سعود الحليبي، لديهم خبرات أسهمت طيلة السنوات الماضية وما زالت في مجال الإصلاح والاستشارات الأسرية، حيث أكسبتهم العديد من الخبرات والممارسات مما نتج عنه تقديم العديد من البرامج والأنشطة ذات الأثر الممتد لأفراد الأسرة.

وقال عضو مجلس الإدارة، المشرف الإعلامي باللجنة، فواز الحربي، إنه ضمن مستهدفاتنا المستقبلية تفعيل جانب الشراكات مع الجهات العاملة بالحي، بالإضافة إلى الجهات التي تسهم بتكامل أعمال وبرامج اللجنة.

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