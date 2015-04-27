سحب رعدية ممطرة تواعد منطقة المدينة المنوّرة اليوم

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.