سحب رعدية ممطرة تواعد منطقة المدينة المنوّرة اليوم
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
سحب رعدية ممطرة تواعد منطقة المدينة المنوّرة اليوم
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-27
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
11:34 AM
سحب رعدية ممطرة تواعد منطقة المدينة المنوّرة اليوم
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.