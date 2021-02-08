ترقية "الحربي" لرتبة "مقدم" في 911 بمنطقة مكة المكرمة
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن فازع اللحياني، بمكتبه، المقدم ناصر بن عبدالخالق الحربي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنيًا له التوفيق في مسيرته العملية في خدمة الوطن.
وأعرب المقدم "الحربي" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
ترقية "الحربي" لرتبة "مقدم" في 911 بمنطقة مكة المكرمة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-02-08
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن فازع اللحياني، بمكتبه، المقدم ناصر بن عبدالخالق الحربي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنيًا له التوفيق في مسيرته العملية في خدمة الوطن.
وأعرب المقدم "الحربي" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
12:45 AM
ترقية "الحربي" لرتبة "مقدم" في 911 بمنطقة مكة المكرمة
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن فازع اللحياني، بمكتبه، المقدم ناصر بن عبدالخالق الحربي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنيًا له التوفيق في مسيرته العملية في خدمة الوطن.
وأعرب المقدم "الحربي" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.