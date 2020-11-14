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قائد القوات البحرية يعوِّم "سفينة جلالة الملك الدرعية"

"كورفيت" ثاني سفن مشروع السروات

بحضور قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي أُطلق عليها رسميًّا اسم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، وذلك ضمن حفل التعويم الذي أُقيم عبر البث المباشر بين موقع الفعالية في قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية.

ومن موقع الحفل بحوض بناء السفن في مدينة سان فرنانـدو في مملكـة إسبانيا شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس عبر كلمة مسجلة، أُلقيت في موقع الحفل، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، وعدد من كبار الشخصيات.

وشارك في حفل التعويم من موقع الحفل في قيادة القوات البحرية كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

وبتلك المناسبة ألقى الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي كلمة، أعرب فيها عـن سروره لتعويم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وذكر أن "مشروع السروات سيُسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة. وإضافة إلى ذلك، تُعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة، وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيًّا ".

القوات البحرية الملكية السعودية قائد القوات البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات البحرية يعوِّم "سفينة جلالة الملك الدرعية"
سبق

بحضور قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي أُطلق عليها رسميًّا اسم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، وذلك ضمن حفل التعويم الذي أُقيم عبر البث المباشر بين موقع الفعالية في قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية.

ومن موقع الحفل بحوض بناء السفن في مدينة سان فرنانـدو في مملكـة إسبانيا شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس عبر كلمة مسجلة، أُلقيت في موقع الحفل، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، وعدد من كبار الشخصيات.

وشارك في حفل التعويم من موقع الحفل في قيادة القوات البحرية كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

وبتلك المناسبة ألقى الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي كلمة، أعرب فيها عـن سروره لتعويم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وذكر أن "مشروع السروات سيُسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة. وإضافة إلى ذلك، تُعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة، وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيًّا ".

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
08:51 PM

قائد القوات البحرية يعوِّم "سفينة جلالة الملك الدرعية"

"كورفيت" ثاني سفن مشروع السروات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي أُطلق عليها رسميًّا اسم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، وذلك ضمن حفل التعويم الذي أُقيم عبر البث المباشر بين موقع الفعالية في قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية.

ومن موقع الحفل بحوض بناء السفن في مدينة سان فرنانـدو في مملكـة إسبانيا شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس عبر كلمة مسجلة، أُلقيت في موقع الحفل، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، وعدد من كبار الشخصيات.

وشارك في حفل التعويم من موقع الحفل في قيادة القوات البحرية كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

وبتلك المناسبة ألقى الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي كلمة، أعرب فيها عـن سروره لتعويم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وذكر أن "مشروع السروات سيُسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة. وإضافة إلى ذلك، تُعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة، وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيًّا ".

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