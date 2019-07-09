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الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش

سبق - جدة: أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش "28 عاماً".

وكتب حساب النادي عبر "تويتر": "الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش لثلاث سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".


وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية، للمنافسة بشكل قوي في الموسم المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش
سبق

سبق - جدة: أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش "28 عاماً".

وكتب حساب النادي عبر "تويتر": "الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش لثلاث سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".


وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية، للمنافسة بشكل قوي في الموسم المقبل.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:01 AM

الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق - جدة: أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش "28 عاماً".

وكتب حساب النادي عبر "تويتر": "الأهلي يتعاقد مع الصربي دانييل أليكسيتش لثلاث سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".


وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية، للمنافسة بشكل قوي في الموسم المقبل.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,766
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
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29 مليار ..

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