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القصيم.. القبض على مجموعة من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة

6 مواطنين.. جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم (6) مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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القصيم.. القبض على مجموعة من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم (6) مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:36 PM

القصيم.. القبض على مجموعة من الأشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة

6 مواطنين.. جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم (6) مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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